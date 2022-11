Mato Grosso do Sul permanece com tempo instável nesta terça-feira

Neste feriado da proclamação da república, a previsão é de tempo instável para Mato Grosso do Sul. O tempo seco vai dar uma trégua no Estado, que nesta terça-feira (15) segue com grandes possibilidades de chuvas e bastante nebulosidade motivada pela passagem de uma frente fria oceânica na região. Porém, na região sul o tempo começa a ficar firme e com mais sol.

O feriado começa registrando mínimas entre 18°/24°C e alcança máximas de 27°/32°C durante o dia. Iguatemi será a cidade com as menores temperaturas nesta terça, que irã variar de 18°C a 28°C. Já Coxim e Três Lagoas serão os munícipios mais quentes, com máximas de 32°C. Campo Grande começa o feriado na marca dos 21°C, que logo irá para os 29°C.

Até o momento, Corumbá, Aquidauana, Coxim, Camapuã, Paranaíba, Três Lagoas, Campo Grande e Anaurilândia seguem com previsão de pancadas de chuva. Já Porto Murtinho, Dourados, Ponta Porã e Iguatemi seguem apenas com chance de bastante nebulosidade. Em grande parte do Estado, os ventos irão atuar do quadrante sul, com rajadas de vento entre 30-50 Km/h.

