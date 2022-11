Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O feriado começa agitado, trazendo mudanças e surpresas pela frente. Mas se você seguir seus instintos, pode transformar um limão em uma limonada bem docinha, Áries. À noite, porém, redobre a atenção com os gastos e não saia por aí comprando tudo o que vê pela frente, meu cristalzinho. Se não controlar seus impulsos, prevejo aqui uma chuva de boletos atrapalhando sua vida logo, logo. Que tal dar uma volta por aí pra ocupar a mente e relaxar? Você pode ter facilidade pra envolver seu alvo ou conquistar novos contatinhos, ainda mais se mostrar toda a sua seduzência. Faça o possível para se divertir com o mozão e não fique marcando em cima.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Neste feriado, as estrelas enviam good vibes pra você curtir as pessoas queridas, especialmente os amigos. Aproveite para reunir todo mundo e matar a saudade antes do ano acabar, bebê. Talvez tenha que organizar seu tempo para conseguir curtir todo mundo que encontrar hoje. À noite, porém, o astral fica mais complicado e se você bater o pé e exigir tudo do seu jeito, vai dar ruim. Para driblar problemas e evitar torta de climão, faça um esforço para ser mais flexível com o pessoal de casa, tá? A vida amorosa conta com ótimas energias, mas pegue leve no ciúme. Se anda sonhando com compromisso, abra o coração e peça uma ajudinha para os amigos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Apesar do feriadão, pode ser difícil deixar o serviço de lado hoje. Se não tiver jeito, mergulhe de cabeça e mostre que dá conta de qualquer desafio, bebê! Cuidar da saúde também é importante e você pode se surpreender com os elogios que algumas atitudes simples podem ganhar. Você costuma arrasar em tudo que envolve comunicação, mas há sinal de tensão à noite. Pode faltar diplomacia, pintar fofoca, revelação de um segredo ou gente intrometida – não deixe isso afetar seu bom humor. A paquera pode até surpreender, mas atenção com rival falando mal de você. Fuja de assuntos delicados e faça o que puder pra manter um astral leve e descontraído com o mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A diversão está presente hoje e você pode curtir momentos incríveis com filhos, crianças ou pessoas mais jovens. Se tem planos para viajar, as estrelas também prometem vibes maravilhosas. Mas como nem tudo é perfeito nessa vida, cuidado com perda ou prejuízo à noite. Se precisar fazer ajustes e diminuir os gastos pra não estourar o orçamento, paciência, vá pro sacrifício. Com os amigos, aprenda a dizer não quando necessário e não caia na armadilha de um empréstimo em nome dos velhos tempos. Tudo corre às mil maravilhas no romance e você vai ser só love. Se está a fim de fisgar um crush novo, dê uma chance a alguém de outra cidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Seu lado caseiro está turbinado nesse feriado e você pode se divertir dando uma reorganizada na casa. Trocar móveis de lugar, dar uma geral nos armários, jogar fora o que não usa mais, vale tudo para deixar o astral mais leve e convidar as boas energias a circularem pelo seu lar! À noite, porém, será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com os mais velhos. Além da dificuldade para lidar com gente resmungona ou conservadora, você também pode ter que lidar com as críticas. Confiança e alto-astral ajudam a arrasar na paquera, mas baixe um pouquinho as suas expectativas. Melhor ceder em alguns pontos e buscar a paz na vida amorosa.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Apesar da Lua seguir em seu inferno astral, o feriado conta com excelentes energias para dar uma agitada em seus relacionamentos. Você pode se divertir visitando gente querida que não vê há tempos ou botando o papo em dia com os amigos. Mas há sinal de tensão no céu à noite e você vai precisa seguir sua intuição pra fugir de algumas furadas. Pode pintar frustração se tiver que adiar novamente um passeio ou viagem rápida. Por mais que a coisa esteja complicada, não jogue a toalha, meu cristalzinho. Um bom papo pode resolver qualquer mal-entendido no romance e ainda animar os momentos com o mozão. Pode se encantar com alguém e engatar um romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O feriadão será perfeito para descolar uma grana extra, se anda precisando. Talvez tenha que aceitar um trabalho extra, mas o dinheiro promete compensar! Agora, se tudo vai bem nessa área, aproveite o dia para se divertir na companhia dos amigos. À noite, porém, o astral muda e pode pintar briga com alguém próximo, inclusive que você conhece há tempos. Não deixe essa vibe pesada atrapalhar os seus sonhos e mantenha o otimismo em alta. Já encontrou o mozão da sua vida? Nesse caso, valorize tudo o que vocês dois têm em comum e não implique com as diferenças. A paquera pede jogo de cintura para driblar alguns entraves pelo caminho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o dia mais animado e tudo será um mar de rosas neste feriadão, Escorpião. Aproveite para curtir seus passatempos, reserve espaço na agenda para fazer o que mais gosta e priorize a diversão! E se o dia vai ser pra lá de animado, o astral muda à noite e vai ser difícil contornar um ou outro probleminha. Tente maneirar nas críticas com a família ou com as pessoas mais próximas e não alimente expectativas altas demais, tá? Você pode falar se algo estiver te incomodando, mas sem exagero. Você e o mozão vão curtir o dia numa vibe só love, mas há sinal de cobranças mais tarde. Os astros também bagunçam seus planos na conquista, por isso, não fique enrolando para se aproximar do crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu lado caseiro ganha destaque neste feriado e você vai sonhar com sombra e água fresca hoje, Sagita. Aproveite para descansar e recarregar as baterias antes de encarar uma semana agitada e cheia de compromissos! Pena que o astral se complica à noite e, se tem planos para uma viagem, redobre a atenção. Aliás, se for possível, adie para um momento mais favorável, tá? Além disso, será complicado cuidar da saúde e evitar as tentações pelo caminho. Os exageros têm seu preço e isso vale para todas as áreas, inclusive na alimentação. Se já tem um crush em vista, aposte no bom humor para se aproximar. Não deixe nada abalar os laços entre você e o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Aproveite o feriado para encerrar um ciclo e cuidar de tudo o que estava pendente. A companhia dos amigos será mais do que bem-vinda e promete animar seu astral, Caprica. Se não for possível reunir todo mundo como estava sonhando, pelo menos entre em contato e mate a saudade, nem que seja só pelas redes sociais. À noite, porém, o astral pode pesar e você precisa de um pouco mais de cautela se quiser manter a paz com quem ama. O seu jeito sensual faz toda a diferença na conquista, mas o ciúme pode atrapalhar e até acabar com as suas chances com o crush. É preciso ter um pouco mais de tato para lidar com o mozão se a ideia é evitar uma briga.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os relacionamentos seguem em alta neste feriado, meu cristalzinho, e você pode até fazer alguns contatos interessantes para a vida profissional. Se as finanças vão bem, você pode aproveitar boas ofertas para adiantar a compra de alguns presentes ou para se mimar um pouquinho – você merece! À noite, um astral mais complicado pode azedar a convivência com a família. Cobranças ou parentes se intrometendo na sua vida amorosa também podem te tirar do sério. O ciúmes pode causar atritos no romance se não souber driblar a desconfiança. Aproveite para movimentar seus contatinhos, mas evite fazer cobranças para não espantar um crush especial.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O desejo de viajar e curtir o feriado livre, leve e solta tem tudo para crescer, Peixes. Vai ser um desafio ficar dentro de casa, por isso, saia pra dar uma volta e respirar ar puro, nem que seja só um rolê pelo seu bairro. A saúde também pede mais atenção da sua parte e você pode aproveitar para praticar exercícios – uma caminhada leve também conta, tá? Só tenha cuidado com receitas milagrosas que prometem curar todos os males. No meio disso tudo, os assuntos amorosos talvez fiquem em segundo plano. Quem já tem compromisso precisa fazer um esforço extra para manter o interesse do par. A paquera tem mais chance de dar certo se você não tiver medo de se arriscar.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.