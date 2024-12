Casal quase cai com carro em lagoa após motorista perder o controle da direção

Casal com idade não divulgada passou por um grande susto, na manhã desta sexta-feira (6), em Três Lagoas, distante 327 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que eles estavam quase cair na lagoa maior durante acidente.

Conforme informações do site RCN 67, as vítimas estavam em um Ford Fusion, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação. Em seguida, colidiu em um monumento que possui formato de jacaré, e depois bateu em outro poste.

Com a colisão, o carro ficou a poucos metros de cair na água. A passageira, que está grávida, não ficou ferida no acidente, assim como o marido dela, quem conduzia o veículo. Conforme a polícia, as marcas de pneus no gramado demonstram que o carro pudesse estar em alta velocidade.

O condutor prestou depoimento, mas não detalhou o que possa ter contribuído para a colisão.

