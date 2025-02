Funtrab oferece 5.203 novas vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) anunciou a abertura de 5.203 novas vagas de emprego em todo o Estado, a partir da próxima segunda-feira (3). As oportunidades são oferecidas em 35 unidades da fundação e englobam diversas modalidades, incluindo empreendimentos, empregos temporários e de tempo integral.

Em Campo Grande, a oferta é de 745 vagas, com destaque para oportunidades inclusivas para pessoas com deficiência, que somam 10 vagas. Além disso, a fundação disponibiliza 8 vagas de estágio para estudantes de ensino superior. Para participar dos processos seletivos, os candidatos precisavam comparecer à sede da Funtrab, situada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no centro da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A documentação relevante inclui RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e a Carteira de Trabalho. As vagas estão sujeitas a mudanças e podem ser preenchidas a qualquer momento, o que reforça a necessidade de uma ação rápida por parte dos interessados.

As oportunidades disponíveis abrangem diversas áreas de atuação, incluindo funções como açougueiro, farmacêutico, ajudante de obras, babá, caseiro, contador, encanador, eletricista, frentista, economizado, economizado, marceneiro, mecânico, motoboy, operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo, recepcionista, salgadeira, técnico de enfermagem, vendedor e zelador.

Os candidatos devem estar atentos à disponibilidade das vagas, já que elas podem ser preenchidas sem aviso prévio, e consultar a Funtrab o quanto antes para aumentar as chances de garantir uma oportunidade no mercado de trabalho.

Com o objetivo de fomentar a geração de empregos e auxiliar na inserção da população no mercado de trabalho, a Funtrab segue atuando como um importante ponto de apoio aos trabalhadores em Mato Grosso do Sul.

