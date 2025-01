Paraguaio é preso com mais de 150 quilos de drogas em moto em Laguna Carapã

No último sábado(11), uma moto Yamaha Factor, com mais de 150 quilos de drogas foi apreendida pelo Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Laguna Carapã. Um paraguaio, de 34 anos, foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento pela MS-378, próximo ao Carapanzinho, quando visualizaram a moto com os entorpecentes, na rodovia. Durante a abordagem o condutor ainda tentou fugir, mas acabou preso.

Na motocicleta foram encontrados 140 quilos de maconha, 9,4 quilos de skunk e 800 gramas de haxixe. Questionado, o autor afirmou que pegou os entorpecentes em Coronel Sapucaia e levaria até Dourados, onde receberia R$ 4 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 440 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).