Mato Grosso do Sul é o 2º do país com 100% de adesão de municípios à RedeSIM

A Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e a Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), celebraram, ontem (28), a marca de 100% de adesão dos municípios a RedeSIM MS. A RedeSIM é uma rede de sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União como dos Estados e municípios. Tem como objetivo permitir a padronização dos procedimentos, o aumento da transparência e a redução dos custos e dos prazos de abertura de empresas.

O secretário-adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior, destacou o fato de Mato Grosso do Sul ser o segundo Estado do país a ter 100% de adesão dos municípios à RedeSIM.

“Eu venho aqui, em nome do secretário Jaime Verruck e do governador Riedel, registrar o comprometimento e esforço de todos os colaboradores, dos servidores dessa junta, do trabalho que fizeram, ao longo dos últimos anos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando uma coisa que é muito importante para o Estado de Mato Grosso do Sul. Já foi dito que só o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina conseguiram essa integração, que nada mais é do que facilitar a vida dos contribuintes, dos comerciantes, dos empresários, do setor produtivo do Estado de Mato Grosso do Sul. Um esforço que começou em 2012”, relembrou Walter.

Em entrevista ao jornal O Estado, ele afirmou também que o Estado tem sido destaque em vários assuntos, em várias matérias no âmbito nacional, e que, mais uma vez, sai à frente. “Integrando à RedeSIM, uma base de informação que vai desburocratizar o acesso do empresário, do usuário, daquela pessoa que precisa resolver sua vida de uma maneira simples, essa é a grande sacada. Podendo integrar todos os municípios numa rede, que tem o compartilhamento de informações”, disse.

O presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, destacou os números de novas empresas abertas em 2023. “Só em 2023, foram registrados mais de 6 mil novos empreendimentos, novas empresas em Mato Grosso do Sul. A Jucems, que trabalhava antes com 500 empresas por mês, saltou para 900, sendo que, em março, bateu o recorde de mais de mil empresas”. O que, para ele, é um reflexo da modernização e simplificação dos processos de aberturas, por meio da RedeSIM.

“Hoje, a junta conseguiu a adesão de 100% dos municípios, além do Iagro, Imasul, Corpo de Bombeiros, todos estes órgãos licenciadores. Isso visa a simplificar e agilizar, se antes levava quinze, trinta dias para registrar uma empresa, hoje nós estamos fazendo em 5 horas e 14 minutos”, destacou

Na ocasião, foram entregues certificados para os colaboradores da implantação da RedeSIM em Mato Grosso do Sul. Receberam os certificados os consultores do Sebrae/MS e servidores da Jucems, dentre outros órgãos. Também foi assinado, no evento, a implantação da viabilidade automática em Chapadão do Sul e em Sonora. Além da Semadesc e Jucems, participaram do evento, o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva e o diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), Daniel Ingold.

Por Daniella Lacerda– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.