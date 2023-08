Empresários estão otimistas para conseguir crédito e expandir negócios

Caravana está em Campo Grande, com R$ 300 milhões disponíveis

Micro, pequenos e médios empresários estão otimistas com acesso ao crédito que terão com a Caravana da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Do total de R$ 2,2 bilhões do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para o Estado, R$ 1,1 bilhão é para o setor empresarial, sendo que ainda tem R$ 300 milhões disponíveis.

A ação acontece até amanhã (30), no Mercadão Municipal, das 9h às 16h. Na abertura, realizada ontem (28), participaram o governador do Estado, Eduardo Riedel; a prefeita Adriane Lopes, além da ministra Simone Tebet e outras autoridades.

O empresário Francisco de Assis Teodoro Soares, 50 anos, compartilhou com O Estado como pretende investir em suas lojas, caso consiga adquirir a linha de crédito. “Isso me estruturaria melhor, me daria mais condições para comprar mais mercadoria e ter mais estoque, sendo mais competitivo. Seriam esses os benefícios que me trariam”, declarou o comerciante.

Com uma fábrica de vasos de cimento há 4 anos, Kelly Cristina Araújo, de 44 anos, sonha em expandir seus negócios para Goiás, cidade em que ela já atende, mas ainda não tem uma loja física.

“Já me esforcei muito para comprar 2 fornos, 2 máquinas, tudo sem ajuda de banco. Hoje, esse FCO me ajudaria muito a ter uma produção maior, já que estou exportando para Assunção, Bolívia e agora vou exportar para Flórida. Como atendo Goiás e Brasília, quero ter uma loja em Goiânia”, destacou a empresária.

A proprietária da Jatti Vasos enaltece ainda a importância do programa e das instituições financeiras.

“Esse evento edifica nós, mulheres empresárias, que lutamos no trabalho e na família. Com a caravana, vi que o Banco do Brasil abriu um crédito justamente para nós, mulheres, onde fui orientada e bem atendida. O evento nos dá a oportunidade de ter acesso a esses créditos, que muitas vezes os bancos dizem ser impossíveis para nós”, lembrou Kelly Cristina.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou a importância de gerar renda. “O que queremos é emprego e renda ao trabalhador. Parabéns ao governador que, de forma eficiente, compreende que com responsabilidade fiscal se faz o social, se constrói casas, cuida-se das pessoas e torna possível buscar indústrias de fora para trazer empregos e renda, porque o investidor, nacional ou estrangeiro, vem para Mato Grosso do Sul sabendo que aqui tem uma gestão séria, responsável, que abre portas, facilita e desburocratiza as atividades”, observou.

Ampliação

A presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago, foi até Brasília-DF solicitar o pedido da ampliação para os pequenos negócios também terem acesso ao crédito. Ela explica que o varejo familiar alimenta grande parte da economia de Mato Grosso do Sul e carece de condições facilitadas para a captação de recursos. “É tornar esse processo mais simples, menos burocrático, para que empresários, especialmente o pequeno e o micro, os grandes geradores de empregos no Estado e no país, tenham acesso. Em parceria com a FCDL-MS, vamos ampliar o acesso ao FCO, para melhor atender os micro e pequenos negócios”, destacou.

Ainda de acordo com Inês, os recursos não pertencem aos bancos. É um recurso que é derivado do pagamento de imposto dos brasileiros, em especial o imposto sobre a renda e sobre o produto industrializado, que volta para financiar o setor produtivo, sem distinção de qual seja, tanto do agro quanto o setor empresarial.

No primeiro momento, a entidade visa encaminhar uma lista de 500 CNPJs para a Sudeco, com os dados requeridos, de forma que o candidato que visa adquirir recursos obtenha, também pela federação, a resposta de sua solicitação.

O dinheiro do empréstimo será liberado por um dos bancos credenciados na operação – Banco do Brasil, Banco de Brasília e Banco Cooperativo Sicredi S.A, com carência de três meses a até cinco anos, dependendo do contrato.

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, ponderou que a caravana tem como conceito facilitar o crédito às pequenas e microempresas. “Entendemos a importância do agro, mas sabemos que a cada dez empregos no Brasil, sete saem das pequenas e microempresas. Sabemos o quanto o comércio pequeno e o médio, principalmente, sofreram, desde a pandemia. A ideia é facilitar esse crédito. Temos que agradecer o apoio do governo nesta iniciativa”, explicou.

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.