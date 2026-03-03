Mato Grosso do Sul abre quase 4 mil vagas formais em janeiro

Construção e agro puxam crescimento; Inocência lidera criação de empregos, jovens e pessoas com ensino médio são os mais beneficiados

Mato Grosso do Sul iniciou 2026 com 3.936 novos empregos com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta terça-feira (03). O resultado reforça o dinamismo do mercado formal no estado e evidencia setores e cidades que se destacam na geração de oportunidades.

O setor da Construção civil foi o grande destaque, com 2,3 mil novas vagas, seguido pela Agropecuária (1,7 mil), Indústria (286) e Serviços (91). O único grupo a registrar saldo negativo foi o Comércio (-513).

Entre os municípios, Inocência liderou o ranking, com 1 mil novas contratações, elevando seu estoque formal para 6,5 mil vínculos. Em seguida aparecem Três Lagoas (639), Chapadão do Sul (477), Costa Rica (424) e a capital Campo Grande (410).

Da do s do Novo Caged em janeiro de 2026

No perfil dos contratados, os homens representaram a maior parte das vagas (4,1 mil). Pessoas com ensino médio completo foram as mais beneficiadas (2,3 mil), enquanto jovens de 18 a 24 anos lideram o saldo positivo, com 1,3 mil novas oportunidades.

Em comparação com o cenário nacional, o Brasil gerou 112,3 mil novas vagas no mesmo período. Embora MS não lidere o ranking, o estado se destaca pelo crescimento consistente em setores estratégicos e pelo protagonismo de cidades menores na geração de empregos.

O resultado reforça que Mato Grosso do Sul mantém um mercado de trabalho dinâmico, concentrado em segmentos estratégicos e com impacto real para jovens e pessoas com ensino médio, especialmente em municípios que se afirmam como polos regionais de oportunidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.