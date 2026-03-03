Mostra “O Grito que Ecoa” ocupa o MIS com obras de 14 artistas e debate violência de gênero

Exposição integra circuito artístico idealizado por mulheres e segue aberta até 7 de março, com entrada gratuita

A exposição coletiva “O Grito que Ecoa” está em cartaz no Museu da Imagem e do Som de Campo Grande e reúne trabalhos de 14 artistas de Mato Grosso do Sul. A mostra faz parte do projeto Nós Dissemos: Circuito de Arte Dorcelina Folador, iniciativa que prevê outras etapas em diferentes espaços culturais da cidade.

Com produções que transitam entre pintura, trabalhos têxteis, objetos, instalações e intervenções performáticas, a exposição propõe uma abordagem artística sobre feminicídio e outras formas de violência direcionadas às mulheres. As obras apresentam perspectivas individuais e coletivas, explorando memória, identidade e resistência.

A proposta do circuito é ampliar a presença de artistas mulheres nos espaços institucionais de arte e estimular discussões ligadas a feminismo, diversidade e direitos humanos. O projeto foi concebido por artistas mulheres LGBTQIAPN+ do Estado e busca circular por museus, centros culturais e galerias independentes.

Na abertura, o público acompanhou apresentações que incluíram poesia, música e performances, integrando diferentes linguagens ao conceito da mostra. A programação buscou aproximar o visitante das temáticas trabalhadas pelas artistas.

A exposição permanece aberta até o dia 7 de março, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Museu da Imagem e do Som, em Campo Grande.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram