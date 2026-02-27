Evento Dia das Poderosas premia mulheres que inspiram e transformam em março

Premiação homenageia 30 mulheres de diferentes segmentos profissionais e sociais, reforçando a contribuição feminina para o desenvolvimento da cidade

No próximo dia 20 de março, acontece o Dia das Poderosas, premiação que reconhece mulheres notáveis de diversos segmentos profissionais e sociais de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado às 19h30, na CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), localizada no bairro Amambaí.

A iniciativa é idealizada por Marinalva Pereira, jornalista, diretora da FM Noto 106,3 e diretora da CDL, com 17 anos de trajetória profissional, premiações na área da comunicação e reconhecimento pelo trabalho de valorização da mulher negra. A jornalista explica que o objetivo do evento é homenagear mulheres que merecem reconhecimento e valorização.

Serão homenageadas 30 mulheres indicadas por formadores de opinião. Entre elas estão donas de casa, secretárias, advogadas, senadoras, dentistas e outras personalidades de diversos segmentos, todas contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da cidade.

Segundo Marinalva, as homenageadas não pagam para participar do evento. Organização do evento pede a colaboração feita no dia, de 2 kg de alimentos não perecíveis por homenageada, que serão destinados à Associação Morena Campo Grande, organização que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade.

“São mulheres que inspiram outras mulheres, que vão à luta e arregaçam as mangas para fazer a diferença”, destaca a jornalista. O evento conta com o apoio da Energiza, Dois Amores Buffet e Subiologic, parceiros que tornam possível a realização das homenagens.

“Percebi que em Campo Grande existem muitas pessoas que merecem reconhecimento. Então comecei a buscar talentos, tanto anônimos quanto famosos, para que se reunissem no mesmo evento e recebessem as homenagens devidas”, completa Marinalva Pereira.

