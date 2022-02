Com golaço de bicicleta, São Paulo derrota Água Santa no Paulista

Foi com muita emoção, e graças ao brilho de um atacante argentino, que o São Paulo derrotou o Água Santa por 2 a 1, nesta segunda-feira (28) no estádio Distrital de Inamar, em Diadema, e chegou aos 14 pontos para liderar o Grupo B da primeira fase do Campeonato Paulista.

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni chegou a abrir o placar, aos 38 minutos do primeiro tempo com Reinaldo em cobrança de pênalti. Porém, a equipe da casa precisou de apenas cinco minutos para deixar tudo igual no marcador, graças a gol de Alex Silva.

A partir daí o confronto ficou aberto. E o resultado final só foi definido já aos 44 minutos da etapa final, quando o argentino Calleri aproveitou sobra de bola para pegar de bicicleta para garantir a vitória do São Paulo com um golaço.

Agora, o Tricolor do Morumbi volta a jogar pela competição no sábado (5), no clássico com o Corinthians. No mesmo dia o Água Santa visita a Ponte Preta.

(Com Agência Brasil)