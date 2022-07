Jovem é esfaqueado durante roubo em rua atrás de universidade

Um homem, de 18 anos, levou três facadas durante um roubo ocorrido na noite de ontem (12), na rua atrás da universidade Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), no Jardim Bela Vista, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar ao local os policiais encontraram a vítima com sangramento pelo corpo e dificuldades para falar. Após os primeiros socorros foram identificadas três perfurações sendo uma no pulmão. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e conseguiram estabilizar os ferimentos.

Aos policiais o jovem relatou que foi abordado por dois homens enquanto seguia a pé pela Rua Nova Era próximo ao estacionamento da Uniderp, a dupla fugiu levando a carteira e o celular da vítima.

O jovem foi encaminhado a Santa casa. A faca usada no crime foi encontrada com marcas de sangue, próximo ao local do roubo e encaminhada a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Os suspeitos ainda não foram localizados.

De acordo com o boletim médico divulgado pela Santa Casa, o paciente passou por cirurgia geral no mesmo dia e segue internado na enfermaria, consciente, orientado e respirando sem ajuda de aparelhos.

