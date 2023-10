Mais de 7 mil vagas de emprego são ofertadas essa semana em MS

Na capital são mais de 4 mil vagas ofertadas

A Fundação do Trabalho (Funtrab) está ofertando essa semana 4.830 vagas de emprego tanto para CLT quanto para estágio. As vagas são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, advogado previdenciário, analista de logística, analista de recursos humanos entre outras funções. Além disso, há ainda às vagas para PcDs (Pessoas com Deficiência) dentro do quadro de vagas da fundação.

Em Campo Grande, pela Funtrab, hoje são 1.658 vagas. Os interessados podem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho na rua 13 de maio, 2.773, entre segunda e terça das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-desemprego. Devido ao feriado prolongado, o atendimento nessa semana ocorrerá apenas nesses dois dias.

Já pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), hoje em Campo Grande são ofertadas 2.615 vagas de emprego.

As contratações são para 189 profissões, em 247 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 113 vagas para açougueiro, 58 vagas para auxiliar de linha de produção, 58 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 17 vagas para camareira de hotel, 13 vagas para fiel de depósito e 8 vagas para costureira em geral.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.676 oportunidades em 84 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 170 vagas, consultor de vendas, com 134 vagas, empacotador (a mão), com 37 vagas, instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, com 15 vagas, balconista de açougue, com 11 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 30 vagas em 15 profissões. As oportunidades são para auxiliar de linha de produção, com 6 vagas, auxiliar de limpeza, com 3 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 2 vagas, servente de obras, com 2 vagas, técnico de suporte de TI, com 2 vagas, entre outras.

Já em relação as vagas de emprego no interior, há diversas nas cidades. Em Amambai são 119, enquanto em Aparecida do Taboado são 113. Em Aquidauana, a Funtrab oferece 43 vagas, e em Batayporã são 95 postos de trabalho em aberto. Em Cassilândia, são incríveis 459 vagas, assim como em Chapadão do Sul, onde atualmente contabilizam 353 vagas – em Costa Rica são 129, e em Dourados 454.

A lista completa de vagas já com os endereços das unidades da Casa do Trabalhador em cada município pode ser conferida neste link.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Campo Grande.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram