Vítima de acidente entre carro e Ambulância morre em hospital

Cátia Cilene Bezerra Dantas, de 52 anos, morreu após ficar sete dias internada no Hospital Regional, depois de sofrer um grave acidente entre um carro de passeio e uma ambulância, no anel viário Fernando Lima de Vasconcelos, entre a MS-164 e a BR-376, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Nova Notícias, Cilene estava sendo transportada em uma ambulância, quando ocorreu a colisão contra um veículo de passeio. Além da mulher, outras sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas aos hospitais da região. A colisão ocorreu no último dia 3 de outubro.

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por causa de uma ultrapassagem mal sucedida. O condutor de um Fiat Toro tentou ultrapassar uma carreta em local proibido, quando colidiu com a ambulância que vinha em sentido oposto da rodovia.

