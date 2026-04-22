Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em bar de Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na noite de sábado (18), um homem de 33 anos suspeito de cometer um homicídio qualificado em um estabelecimento comercial na região do Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande.

De acordo com informações do GOI (Grupo de Operações e Investigações), a equipe foi acionada por volta das 22h30 pela CIOPS para atender a ocorrência na Rua Ganso, Vila Manoel Secco Thomé, nas dependências do conhecido “Bar do Anízio”. Assim que chegaram ao local, os investigadores iniciaram diligências para identificar e localizar o autor do crime.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento foram fundamentais para esclarecer a dinâmica dos fatos. Pelos registros, a vítima estava acompanhada da esposa quando o suspeito, identificado pelas iniciais L.A.L., se aproximou e passou a ingerir bebida alcoólica com o casal. Após alguns minutos, teve início uma discussão, que foi momentaneamente contida pelo proprietário do bar, fazendo com que o autor deixasse o local.

No entanto, pouco tempo depois, o homem retornou ao estabelecimento, sentou-se novamente à mesa e, de forma repentina, sacou uma faca e atingiu a vítima com um golpe no tórax. Em seguida, fugiu pelos fundos do bar.

Com base nas imagens e nas informações coletadas, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o suspeito a cerca de um quilômetro do local do crime. Durante a abordagem, a faca utilizada no homicídio foi encontrada em posse dele.

O homem foi conduzido e apresentado à autoridade policial ainda no local, onde eram realizados os trabalhos periciais. Em depoimento preliminar, alegou ter agido em legítima defesa, versão considerada incompatível com as provas já reunidas, especialmente as imagens do crime.

Diante dos fatos, a autoridade plantonista da Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) lavrou o auto de prisão em flagrante. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso segue sob investigação.

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