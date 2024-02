Jovens aproveitam Carnaval para fazer retiro espiritual

O carnaval é tradicionalmente conhecido por seus dias de folia sem fim. Mas alguns campo-grandenses, contudo, optaram por curtir a festa de maneira mais tranquila. Jovens de 14 a 18 anos, buscando por uma confraternização com outros preceitos, se reuniram para um retiro espiritual, no qual tornaram-se os Guerreiros de Cristo. Realizado pela Igreja de Jesus Cristo, o retiro intitulado FSY Brasil (For the Strength of Youth) ou “Para o Vigor da Juventude” promoveu durante cinco dias cursos, oficinas e reuniões espirituais. O encontro aconteceu no Eco Hotel do Lago em Campo Grande e reuniu mais de 200 jovens, que descreveram o momento como um período marcante e transformador.

Com o propósito de imbuir rapazes, moças e jovens adultos solteiros em sua jornada com Jesus Cristo, de 10 a 14 de fevereiro, o FSY proporcionou com afinco a doutrina de Cristo. Estudos, debates das escrituras e aplicação do evangelho prepararam jovens para tornarem-se verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, conforme descreveu a estudante Isabela Lima, de 18 anos. “Eu já estive em outros acampamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas o FSY foi muito mais intenso”.

Repleto de vivências memoráveis, para a campo-grandense o retiro revelou-se além de um espaço de sociabilização, uma jornada de autoconhecimento. “Há muita socialização entre jovens e reflexão sobre o evangelho; nós, de fato, aprendemos a ser amigos em Cristo. São dias que respondem nossas perguntas da alma, nos instruem com uma rotina e preenchem os nossos dias

com atividades, amigos, metas, comida boa e muita dança!” explicou a participante. Que enfatizou ter vivido uma experiência singular. “Fui ao FSY porque esperava conhecer pessoas novas, mas nunca imaginei que aprenderia tanto sobre mim também”, concluiu a jovem.

Orientados por uma busca constante do aperfeiçoamento intelectual, profissional e, sobretudo, para contribuir com o fortalecimento de seus lares e comunidade, o retiro, realizado há 13 anos, durante cinco dias, instruiu os jovens para uma vida digna segundo os preceitos da Igreja de Jesus Cristo. Para a graduanda Rebeca dos Santos Palma (18), presente nos retiros da FSY desde os 14 anos, a entrega dos jovens aos ensinamentos do evangelho é a certeza de que está no lugar certo. “Eu sabia que ali era o meu lugar, eu via no olhar daqueles jovens o amor do Pai Celestial por eles e era isso que eu queria sentir também. A partir do momento em que coloquei os pés naquele local, a melhor coisa foi sentir o Salvador na minha pele, foi sentir o verdadeiro amor que ele sente por mim, foi ter a certeza de que eu estou onde deveria estar”, afirmou Rebeca.

Aperfeiçoamento Cristão

O FSY, “For the Strength of Youth” ou “Para o Vigor da Juventude”, é baseado no programa “Especialmente Para Jovens”, tradicionalmente realizado nos Estados Unidos e Canadá. O objetivo é proporcionar à juventude a oportunidade de aprender e crescer em conjunto, através da participação em cursos, oficinas e reuniões espirituais. Além disso, ser um meio de auxílio e instrução aos jovens durante o período da adolescência. “A finalidade é encorajá-los para uma vida digna, pois os ajuda no enfrentamento de desafios que enfrentam no mundo de hoje. Saem do evento mais fortes e com o desejo de aplicar os ensinamentos de Cristo. Também, uma maioria deseja tornar-se missionário da igreja onde quer que seja designado”, acrescentou o bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Cezar Henrique Bagatoli.

No Brasil, o evento é realizado a cada dois anos e acontece há pelo menos oito anos em Campo Grande. Neste ano, o FSY ocorreu na Capital, no Eco Hotel do Lago. Durante a programação, Durante a programação, também foi dedicado um dia para momentos de cultura, lazer e arte. As atrações, realizadas pelos jovens, envolvem espetáculos de teatro, dança e shows musicais que, conforme o bispo, talentos foram revelados. “Um dia do evento é destinado a um show de variedades: talentos individuais e grupos formados, seja na música popular, teatro e dança. É um festival de criatividade e descobertas incríveis, cujos temas e talentos são inatos e não dirigidos”, disse ele.

Como participar?

Em todas as edições do evento, é necessário realizar uma inscrição para participar. Jovens não membros, que desejam integrar o retiro, seguindo as regras do programa – vestuário, linguajar e conduta conforme padrões estabelecidos – são bem-vindos. O evento costuma ter um custo para o jovem que corresponde a um terço do valor total; o restante é pago com o orçamento da igreja.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, responsável por promover o FSY, descreve-se como uma “comunidade diversificada de pessoas em todo o mundo que têm fé em Deus e em Seu Filho, Jesus Cristo”. Em dias atuais, conta com mais de 1.400 membros e possui 1.556 locais de adoração. Em 2025, a próxima edição será realizada durante o período de carnaval, porém o local ainda não foi definido. Para mais informações, acesse https://www.aigrejadejesuscristo.org/.

Por Ana Cavalcante .

