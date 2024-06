Polícia Civil encontra criança lactante sequestrada pelo próprio pai em Dourados

No final da tarde de segunda-feira (17), investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prenderam em flagrante um homem, de 23 anos, suspeito da prática vias de fato, ameaça e sequestro.

A ação policial ocorreu após uma mulher comparecer na unidade policial e comunicar que seu companheiro, por volta das 05h, havia lhe agredido com soco no rosto, ameaçado de morte e levado consigo seu filho de 1 ano e quatro meses.

O homem disse para a mulher que ele não devolveria mais a criança a ela e que se ela fosse atrás ele iria matá-la. A mulher afirmou que o indivíduo é pai da criança, todavia, não chegou a registrá-la.

Em posse dessas informações, a equipe da unidade realizou buscas contínuas no intuito de encontrar a criança sequestrada e o autor. O autuado e o bebê foram encontrados no interior da reserva indígena Jaguapiru.

A criança estava chorando e logo que viu sua mãe foi na direção dela. O autor foi abordado e ainda ameaçou a vítima, apontando-lhe o dedo.

Ele foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia. Ressalta-se que o autuado possui diversas passagens e havia sido preso em flagrante dois dias antes (14/06/24), pela prática de furto.

