Mais de 12 mil pessoas já se vacinaram contra a dengue em Dourados sendo a maioria mulheres; confira os detalhes;

A vacinação em massa contra dengue em Dourados alcançou 11.720 pessoas no fechamento de sua terceira semana de campanha no sábado(21).

A população douradense está recebendo nesse momento da campanha a primeira dose da vacina Qdenga nas unidades básicas de saúde e nas ações no sábado do programa Desenvolve Dourados em Ação nos bairros.

As mulheres são maioria durante a campanha. No total de vacinados, 56,6% são do sexo feminino, com 6.635 doses. Já os homens receberam 5.085 doses, 43,4% do total. Esse percentual também foi verificado em outras ações, como o caso da vacinação contra a Covid-19.

O esquema de vacinação requer a aplicação de duas doses, com intervalo mínimo de 90 dias entre elas. Todas as unidades de saúde de Dourados realizam a vacinação de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

A Sala de vacinação do PAM atende nos dias úteis entre 14h e 19h e aos sábados das 8h às 17h durante o mês de janeiro.

