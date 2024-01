1º edição do “Agita Dourados” começa em fevereiro e está com inscrições abertas

O projeto ‘Agita Dourados” terá início do começo de fevereiro na cidade de Dourados e promete levar o estímulo ao esporte e combate ao sedentarismo.

A 1º edição do projeto será no dia 3 de fevereiro no Parque dos Ipês a partir das 15hrs. O local está sendo revitalizado com pintura da quadra, pista de caminhada e um novo parquinho para as crianças.

Na programação consta atividades diversificadas para todas as idades, com torneios de futebol, vôlei de areia, beach tênis, basquete 3×3, capoeira e diversas atividades recreativas de lazer como zumba, ginástica e brincadeiras para as crianças.

Para participar, os interessados devem se inscrever presencialmente na Fundação de Esportes de Dourados (Funed), localizada na Rua Cel. Ponciano, 1700.

Também haverá apresentações culturais e feira. Além disso, o “Agita Dourados” diversas regiões da cidade, entre fevereiro a dezembro, duas vezes por mês.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.