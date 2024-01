Programa CG Saneada inicia cronograma 2024 de obras em Campo Grande: confira os bairros

A Águas Guariroba deu início ao cronograma de obras do programa Campo Grande Saneada em 2024, ação voltada a ampliação da cobertura da rede de esgoto em bairros de Campo Grande. Em 2023, mais de 12 bairros da capital receberam as obras do programa encerrando o ano com um índice de mais de 230 km de rede implantada e com cobertura de 89%, número que aproxima Campo Grande cada vez mais da universalização dos serviços de esgoto.

Este ano o cronograma continua nos bairros de Campo Grande e seguem com frentes nas regiões: Los Angeles, Parati, Coophavilla II, São Conrado, Centenário, Moreninha IV e Nova Campo Grande.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 22/01 a 26/01 :

Bairro: Los Angeles

Rua Agnelo Souza Castro

(TV. Pereira Barreto x TV. Ilha Solteira)

Rua Agnelo Souza Castro

(TV. Ilha Solteira x Rua Lauro Miller)

Rua Agnelo Souza Castro

(Rua Lauro Miller x Rua Joaçaba)

Rua Agnelo Souza Castro

(Rua Joaçaba x TV. Raizinha)

Rua Agnelo Souza Castro

(TV. Raizinha x Rua Eng. Paulo Frontini)

Rua Cassim Contar

(Rua Almirante Cochrane x Rua Luiz de Vasconcelos)

(Rua Luiz de Vasconcelos x Rua Eng. Paulo Frontim)

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Lauro Muller)

(Rua Lauro Muller x Rua Coronel Moreira César)

(Rua Coronel Moreira César x Rua Dom Fernandes Sardinha)

Bairro: Parati

Rua Khalil Abrão

(Rua Hikaru Kamiya x Rua Filinto Muler)

Rua Guensei Shinzato

(Rua Hikaru Kamiya x Rua Filinto Muler)

Rua Elpidio Espindola

(Rua Ari Matoso x Rua Hikaru Kamiya)

Bairro: Coophavilla II

Av. Marinha

(Rua da Restinga x TV. Do Golfinho)

Av. Marinha

(TV. Do Golfinho x Rua da Baleia)

Av. Marinha

(Rua da Baleia x TV. Cachalote)

Av. Marinha

(TV. Cachalote x Rua da Península)

Av. Marinha

(Rua da Península x Rua do Porto)

Rua do Porto

(Av. Marinha x Rua do Praia)

Bairro: Coophavilla II

Rua Eng. Edno Machado

(Rua Cap. Airton P. Rebouças x Rua Edécio)

(Rua Edécio x Rua Ibiraci)

(Rua Ibiraci x Rua Cap. Francisco Holanda de Carvalho)

(Rua Cap. Francisco Holanda de Carvalho x Rua Caipe)

(Rua Caipe x Rua Tem. Flávio José de Carvalho)

Rua Cap. Airton P. Rebouças

(Rua Santa Bertilia x Rua Jacamar)

(Rua Jacamar x Rua Eng. Edno Machado)

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Imeneari)

(Rua Imeneari x Rua Cel. Adauto Barbosa)

(Rua Cel. Adauto Barbosa x Rua Barranquilha)

(Rua Barranquilha x Av. Gal. Alberto Carlos M. de Lima)

Bairro: Centenário

Rua Gaudilei Brun

(Rua Luiz Diniz x Rua A. dos Santos)

(Rua A. dos Santos x Rua Sabino de Farias)

(Rua Sabino de Farias x Rua V. de Almeida)

Rua Wilson Brasil

(Rua Paulo Leite x Rua Italivio Pereira)

(Rua Italivio Pereira x Rua S. Virgilio)

Bairro: Moreninhas IV

Rua Ayrton Senna

(Rua Peruibe x Rua Macambira)

Rua Ayrton Senna

(Rua Macambira x Rua Aracati)

Rua Ayrton Senna

(Rua Aracati x Rua Camaçari)

Rua Ayrton Senna

(Rua Camaçari x Rua Equipe Piquet)

Rua Ayrton Senna

(Rua Equipe Piquet x Rua W. Rodrigues)

Bairro: Nova Campo Grande

Rua Setenta e Seis

(Av. Dois x Av. Três)

Rua Elis Regina

(Av. Sete x Rua Silvio Aiala)

Rua Carlos Castilho

(Av. Sete x Rua Silvio Aiala)

Rua Zacarias Mourão

(Av. Sete x Rua Silvio Aiala)

Rua Elizeth Cardoso

(Av. Sete x Rua Silvio Aiala)

Rua Aracy de Almeida

(Av. Sete x Rua Silvio Aiala)

