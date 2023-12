Maior piscina de ondas em MS será lançado neste sábado no Eco Park Campo Grande

O Eco Park Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul, está prestes a inaugurar um capítulo empolgante em sua trajetória. Em uma solenidade marcada para o próximo sábado, às 10h, o parque convida a imprensa e a comunidade para a inauguração do novo Centro Administrativo, a apresentação do ambicioso Master Plan para os próximos cinco anos e o lançamento das obras tão aguardadas da piscina de ondas.

O evento será realizado nas instalações do próprio Eco Park Campo Grande, localizado na BR-262, 3050 – Saída para Três Lagoas.

O Centro Administrativo, projetado pela renomada arquiteta Vera Giraldelli, será um marco na estrutura do parque, proporcionando um ambiente moderno e funcional para as operações administrativas.

O Master Plan, idealizado pelo arquiteto Thalisson Mesquita, conhecido por suas contribuições em projetos temáticos e resorts, será apresentado como uma visão estratégica para os próximos cinco anos do Eco Park Campo Grande. A proposta promete inovações e melhorias significativas para a experiência dos visitantes.

Piscina de ondas

Uma das grandes surpresas anunciadas é o início das obras da tão aguardada piscina de ondas. Atendendo a uma demanda recorrente dos clientes, esta nova atração promete elevar a experiência dos frequentadores do parque. O destaque será um vulcão incorporado à piscina, tornando-a única e espetacular para toda a família.

A piscina de ondas terá uma área de 1.900 metros quadrados, com 3.500 metros quadrados de praia de areia branca, um bar molhado anexo, um restaurante com 250 metros quadrados, 20 bangalôs VIPs e uma área de arquitetura cênica tematizada em pedras.

Sustentabilidade

O evento também marcará a implementação do sistema fotovoltaico, tornando o Eco Park Campo Grande autossuficiente em energia solar. Com o lançamento da usina, o Eco Park já apresenta números expressivos nos indicadores de sustentabilidade e eficiência energética, contribuindo para a preservação ambiental. Até o momento, a iniciativa resultou na preservação de mais de 11 mil árvores em 25 anos e na não emissão de 1.900 toneladas de carbono na atmosfera, destacando o papel pioneiro do Eco Park Campo Grande na adoção de práticas sustentáveis.

Serviço

Data e Hora: 02 de Dezembro de 2023 (Sábado), às 10h

Local: Eco Park Campo Grande, BR-262, 3050 – Saída para Três Lagoas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: