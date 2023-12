Empresário Jaime Valler participa da festa de Ricardo Barros, ex-ministro e ex-líder da Câmara

Empresário e proprietário do Jornal O Estado MS, Jaime Valler participou, na quarta-feira (29), do almoço que prestigiou o ex-líder do Governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros – também ex-ministro do Governo Temer, na Península dos Ministros, em Brasília.

A festa concorrida, preparada por aliados, recebeu mais de 150 pessoas, entre eles senadores, deputados, e os ministros André Fufuca (Esportes) e Alexandre Padilha (Palácio). O prato principal foi o tradicional Barreado (carne assada desfiada e ensopada) do Paraná.

Pessoal do PT, MDB, PSD e outros partidos de Centro também participaram do evento, o que mostra o prestígio do Congresso por Ricarto. Michel Temer e Jair Bolsonaro telefonaram para parabenizá-lo. Apareceram por lá também os ex-ministros General Ramos (Bolsonaro) e Carlos Marun (Temer).

Segundo a Coluna do Mazzini, na revista IstoÉ, o evento serviu de cartão de visita para uma eventual candidatura de Barros ao Senado pelo Paraná, caso o senador Sergio Moro seja cassado pelo TSE por irregularidades na prestação de contas da campanha em 2022. Acesse também: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian tem 1.900 pacientes com HIV em tratamento