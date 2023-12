Instabilidade climática permanece final de semana em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para o final de semana indica sol, aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento, principalmente durante o período da tarde/noite, devido ao aquecimento diurno em Mato Grosso do Sul.

Segundo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), estão previstas temperaturas mínimas entre 23-24°C e máximas que podem atingir os 39°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 23-27°C e máximas de até 37°C.

Para a região sudoeste mínimas entre 27-28°C e máximas de até 39°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila entre 23-24°C e máxima de até 34°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Domingo (03): As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a aproximação de uma frente fria oceânica, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas no estado do MS. Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-24°C

e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 24-27°C e máximas de até 36°C. Para a região sudoeste mínimas entre 27-29°C e máximas de até 39°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila entre 24-25°C e máxima de até 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.