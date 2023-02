Após acidente caminhoneiro faz vakinha para conseguir próteses

A família do caminhoneiro, Valdinei Faria Cardena, 41 anos, após o susto do acidente ocorrido em 27 de janeiro deste ano em que o rapaz renasceu, está empenhada em conseguir as próteses necessárias para que ele tenha qualidade de vida.

Valdinei sofreu o acidente na Serra de Maracaju quando o caminhão que dirigia caiu no despenhadeiro e teve suas pernas esmagadas nas ferragens do caminhão necessitando amputá-las e o desafiando a ter uma nova vida.

“Estou muito feliz pelo livramento e oportunidade de vida que Deus me proporcionou novamente. Gostaria muito de seguir minha vida com o mínimo de condições possíveis para trabalhar, e essa vaquinha será para comprar as próteses ortopédicas das pernas. Desde já agradeço de todo coração, pela sua contribuição que pode me ajudar, Deus abençoe grandemente a sua vida. “, adiantou Valdinei que necessita de R$98 mil reais para conseguir as próteses necessárias.

Até o momento já foram 116 pessoas que contribuíram com a causa que já arrecadou cerca de R$7 mil reais.

Interessados em ajudar a esta família retomar o sonho de seguir adiante com qualidade de vida e puder colaborar pode ser através da via Pix usando a chave: [email protected]

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.