Luisa Sonza faz show pela primeira vez na Capital

Campo Grande se prepara para receber pela primeira vez o fenômeno pop Luisa Sonza, em show da turnê Escândalo Íntimo, do álbum de mesmo nome lançado em 2023, que promete agitar a Capital. Com a contagem regressiva, fãs aguardam ansiosos para apresentação da cantora, que promete trazer um show eletrizante, semelhante ao que a gaúcha realizou no festival Lollapalooza este ano. O show acontece no Parque do Peão CLC (Circuito do Laço Cumprido).

Em entrevista exclusiva para o jornal O Estado, Luisa Sonza compartilhou suas expectativas ao trazer sua turnê para Mato Grosso do Sul. “Eu estou muito animada em levar ‘Escândalo Íntimo’ para Campo Grande. Dá sempre um frio na barriga antes de subir no palco, principalmente quando é em um lugar que vou me apresentar pela primeira vez. Mas recebo muito carinho do público do Mato Grosso do Sul, então acho que vai ser incrível. Espero todo mundo lá!”, convidou a cantora.

Com palco especial, banda, dançarinas e mescla entre seus hits dançantes como “Campo de Morango” e “Modo Turbo” e as mais emocionantes como “Penhasco”, a cantora promete trazer uma apresentação como a do Lollapalooza. “O show faz parte da nova fase da turnê ‘Escândalo Íntimo’. Vamos levar a apresentação q u e preparamos para o Lolla- Palooza 2024 e com um repertório maior. O público vai curtir grandes hits da minha carreira e as músicas lançadas agora com o novo álbum”, disse.

Ela ainda cita, que um dos desafios é trazer algo fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo, onde são realizados grande parte dos shows no país. “Produzir uma turnê por um país tão grande como o nosso, é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande levar o meu trabalho para diferentes regiões. Pensamos em cada detalhe do show e ver o público se divertindo me dá uma sensação de dever cumprido, é muito satisfatório. Minha equipe e eu sempre pensamos em nos apresentar no maior número de estados possíveis e fico feliz que dessa vez vá acontecer em Mato Grosso do Sul”.

Amor de fã

A empolgação dos fãs para o show de Luisa Sonza é inegável, ainda mais por ser a primeira vez que a cantora realiza uma apresentação no Estado. Um fã em particular, Helliel, destaca-se pela sua paixão e admiração duradoura pela artista, uma jornada que começou com o lançamento do primeiro single de Sonza em 2016, “Good Vibes”. “Vi que ela tinha um potencial muito grande para se tornar uma grande artista, como ela de fato se tornou hoje”, disse o jovem. Para ele, as músicas da cantora são um eco das suas próprias experiências e emoções.

Não são apenas as experiências ao vivo em shows que conectam Helliel a Luísa Sonza, mas também suas atividades nas redes sociais. Em seu perfil, frequentemente posta demonstrações de carinho e apoio à cantora, compartilhando momentos de shows, letras de músicas e mensagens pessoais que refletem a profunda conexão que ele sente pela artista. Essas publicações são um testemunho do impacto significativo que Sonza teve em sua vida, celebrando a arte que os une.

E a distância não foi empecilho para que o fã conhecesse sua musa: Helliel já prestigiou a turnê ‘Escândalo Íntimo quatro vezes, e descreve as experiências como ‘incríveis e sensacionais’. “Foi sensacional, desde acordar cedo para ir para a fila, para viver essas coisas que fãs fazem,” ele relembra sobre sua primeira experiência ao vivo com a turnê.

Com a turnê vindo para Campo Grande, o jovem relata que sente um misto de realização e expectativa. “Para os fãs, de fato, é uma grande realização,” ele diz, destacando a importância de Campo Grande no cenário de grandes eventos musicais. Helliel acredita que a performance de Sonza na cidade serve não apenas como uma vitrine para o talento da artista, mas também como prova do potencial de Campo Grande em acolher espetáculos de grande calibre.

O modelo e social media, Jhony Mayk, de 21 anos, também é fã de Luisa desde 2016. Por acaso, o jovem encontrou um vídeo de Sonza no Youtube, onde realizava um cover da música ‘Paradinha’ da cantora Anitta. A partir daí, Jhony começou a acompanhar a carreira da cantora, que ainda estava no início.

“Não era fã como sou hoje, porque era o início dela, além de covers não tinha muitas coisas para ver. Aí veio o primeiro álbum e o estouro da música ‘Boa Menina’. Alí eu tive certeza de que ela seria muito grande”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

Para Jhony, a conexão de Sonza com os fãs é um dos fatores que o aproxima dela. “O que me atraiu é como me identifico com ela, em situações de vida sabe? Sinto que ela passa muito bem e de forma linda as situações de vida dela nas músicas”, disse. “Ela entrega muito mais que só um álbum ou só algumas músicas com clipes. Tem conceito, tem história, você consegue sentir o que ela sentiu escrevendo aquilo alí. E sem falar que ela é bem eclética com as variações de estilo musical”, explica.

O estudante Gabriel Barbosa, conheceu o trabalho da cantora em 2017, quando Sonza estava na ‘boca do povo’ devido ao seu namoro com o influenciador Whindersson. “Porém, comecei a acompanhar sua carreira como cantora em 2018, no lançamento de “Devagarinho”. Depois acompanhei todos os seus lançamentos e me tornei realmente fã no álbum “Doce 22”, em 2021”, relatou. Assim como Jhony, o que chamou a atenção de Gabriel foi a variedade de ritmos e como elas influenciam em sua própria vida.

“Acredito que gosto dos ritmos que ela canta, do estilo das danças e da forma como ela trabalhou o álbum que citei. Gosto de outras artistas também, porém a visão dela do mercado e como ela planeja os lançamentos me deixa muito animado e me faz admirá-la”. “Ela possui extremos musicais, algumas músicas muito felizes e outras muito tristes/profundas. Então, as músicas me influenciam aflorando esses sentimentos com as sensações que trazem. Como em “Penhasco”, por exemplo. E ela influenciou meu gosto pessoal me fazendo pesquisar algumas referências e inspirações que usou no álbum “Escândalo Íntimo”, como Rita Lee, influências de MPB e outras”.

Se conhecesse a artista, Jhony contou que além da foto, iria agradecer pela influência da cantora. “Primeiro eu agradeceria, em 2021 eu passei por um relacionamento tóxico e o álbum Doce 22 me ajudou a entender que eu posso me priorizar e (vai parecer meio clichê e engraçado, mas é real mesmo) eu posso viver melhor sozinho! E eu perguntaria como ela conseguiu lidar com todos os comentários maldosos que recebeu e as subestimadas ao decorrer da carreira. E se ela planeja volta ao estado, é claro!”, finaliza.

Escândalo “não tão” íntimo

Luíza Sonza está constantemente sendo uma das cantoras mais citadas nas redes sociais, mas nem sempre é por suas apresentações ou pela música. Seis meses atrás a cantora viralizou ao ler uma carta no programa Mais Você, da Rede Gloco, onde aos prantos, anunciou o fim do relacionamento com o influenciador Chico Moedas, relatando de forma subjetiva que havia sido traída pelo ex.

Além disso, Sonza já se envolveu em uma polêmica ligada a um caso de racismo, ocorrido em 2018, que foi encerrado no ano passado. “Creio que ela poderia utilizar um pouco mais sua voz para promover mudanças, pois atualmente é muito atribuído esse papel de agente de mudança para figuras públicas. Porém, a vejo falando sobre questões da Comunidade LGBTQIAP+ e sobre pautas femininas, que são questões que a atravessam. O papel dela está ligado a influência que ela têm na vida de tantas pessoas, podendo influenciar suas opiniões e gostos”, opina Gabriel. (Colaborou Amanda Ferreira).

SERVIÇO: O show da cantora Luisa Sonza será nesta sexta-feira, às 21h, no Parque do Peão CLC, na MS 010. Ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital ou no Ponto Bar, sem taxas adicionais. Para bangalôs, mais informações e reservas, entrar em contato via whatsapp, pelo telefone (67) 9 9836-7589.

Por Carolina Rampi.