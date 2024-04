Fim de semana será agitado na Capital com shows de Lauana Prado e Gustavo Mioto na programação da Expogrande

Em sua 84ª edição, a Expogrande ainda trará nomes como Simone Mendes, Ana Castela e Henrique e Juliano

Vai ficar difícil para o campo-grandense escolher aonde ir nesta sexta-feira! Mas calma, que dessa vez tem atração para todos os gostos, do pop ao sertanejo e até apresentações de música clássica.

A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul começou na última quinta-feira (4) e promete 15 dias de programação intensa de shows, com destaque para os nomes nacionais de peso. Nesta sexta-feira (5), o agro segue sendo pop também, e quem se apresenta é a cantora sertaneja Lauana Prado. Dona de hits como “Me leva pra casa”, “Desandei” e “Cobaia”, a goianense despontou após cover e rearranjo da música “Escrito nas Estrelas” de Tetê Espíndola, bombar nas redes sociais.

Quem também se apresenta na sexta-feira é o cantor sertanejo Gustavo Mioto, intérprete do hit “Com ou Sem Mim”, “Solteiro Não Trai” e “Impressionando os Anjos”. Com mais de 10 anos de carreira, Gustavo esteve em Campo Grande no passado, também para a Expogrande, no mesmo dia que Luan Santana.

Agora, para quem quer fugir do sertanejo, Campo Grande recebe pela primeira vez o famoso concerto internacional de música clássica “Candlelight”. O conceito do espetáculo, criado pela empresa Fever, é que o público assista a uma apresentação ao vivo de música clássica em um ambiente todo à luz de velas.

A primeira apresentação será realizada neste sábado (6), no Teatro Dom Bosco, com o tema “Vivaldi, As Quatro Estações”. Os ingressos vão de R$ 120 a R$ 200 e é preciso checar a disponibilidade de assentos. O espetáculo voltará a Campo Grande em 5 de maio e 16 de junho, com Tributo a banda britânica Coldplay e Clássicos do Rock respectivamente. O Teatro Dom Bosco fica na Avenida Mato Grosso, 225 – Centro.

SEXTA-FEIRA (5)

2º Festival da Cerveja

A cidade de Bonito irá receber uma mistura de cervejas e opções gastronômicas para todos os gostos. Além disso, o festival contará com shows e cursos gratuitos com a segunda edição do Festival da Cerveja. Com no total 10 diferentes tipos e gostos de cervejarias, o evento promoverá uma viagem entre os sabores de cervejas do Estado.

O festival oferecerá entretenimento de alta qualidade, com shows na praça principal a partir das 20h. Entre os artistas que vão se apresentar estão Marcia Cordeiro, Arnaldo Antunes (no dia 5), Bêbados Habilidosos, As Máquinas do Seu Antônio e Raimundos. O evento acontece na Praça da Liberdade, a partir das 20h, em Bonito–MS. Todas as atrações e cursos são gratuitos.

Exposição Fotográfica de Juan Britos

O fotógrafo apresenta uma série de registros, intitulado de “Oriente/Ocidente Comunidades Indígenas do Paraguai” de 17 grupos étnicos residentes naquela localidade. O artista apresenta o cotidiano das comunidades ayoreo, chamacoco, toba-qom, nivaklé, mbyá e aché como forma de autoafirmação e resistência das culturas indígenas. A mostra segue até o dia 11 de abril, na Galeria de Vidro, dentro da Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015. A entrada é gratuita.

Cineclube Casa do Kame

Nesta sexta-feira, O Museu da Imagem e do Som, exibe o filme “Dragon Ball Super – Broly” em homenagem a Akira Toriyama. Depois do filme haverá um debate que traz a temática da interferência dos estúdios na vida dos personagens do anime. O Cineclube Casa do Kame é um cineclube formado por entusiastas de anime e cultura nerd e oferece exibições quinzenais de filmes sobre esse assunto. O MIS fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. A sessão começa às 19h e a entrada é gratuita.

Ponto Bar

Sexta-feira no ponto bar é noite de DJ’s! Com uma programação atrativa, o local terá a presença do DJ Renan Cruz + TGB. O bar possui uma gama de drinks diversificados, bebidas autorais, sendo a caipirinha da casa uma das mais recomendadas pelos frequentadores! Com entrada gratuita até as 22:30, o estabelecimento fica na R. Dr Temistócles, 103 – Centro.

Valley Pub

A Valley Pub está coma atrações imperdíveis para esta sexta-feira. O sertanejo tomara conta da energia da Valley com; Evandro Campos, Douglas Cabral e João Carlos e Savala. O Estabelecimento possui preços diversos para drinks e bebidas, variando nos preços de 17,00 a 35,90. O local possui fumódromo e fica localizado na Av. Afonso Pena 4176 — centro. Para reservas e compra de ingressos entre em contato pelo WhatsApp através do número (67) 99150-8194.

SÁBADO (6)

Feira Ziriguidum

Todo primeiro sábado do mês é dia de Feira Ziriguidum em Campo Grande, na Praça do Preto Velho, a partir das 16h até às 22h. Com muito artesanato, gastronomia e mais de 140 expositores, a feira cultural e de economia criativa chega a sua 8ª edição e traz este mês Do Valle, SoulRa com DJ Set Lady Afro, Beca Rodrigues e a apresentação da peça Tekoha – ritual de vida e morte do Deus pequeno, do Teatro Maracangalha.

Sunset Growler Station

Direto de São Paulo, a banda Lost Dogs Pearl Jam Cover volta a Campo Grande neste sábado (6) para um show de três horas de duração, trazendo os grandes sucessos de uma das maiores bandas de grunge, o Pearl Jam. As vendas dos ingressos já estão no 4º lote, com preços a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. O Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Canalhas Cervejaria

Após um ano na Itália, o cantor campo-grandense Franke voltou ao Brasil com seu novo single, produzido durante sua estadia na Europa. O cantor estará em Campo Grande, com sua recém-turnê nacional, realizando shows neste sábado na cervejaria Canalhas. O show de abertura será com o duo Vozmecê. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. O Canalhas Bar fica localizado na Rua Dom Lustosa, 214, Seminário.

Peça “Amantes do Teatro”

A comédia romântica “Amantes do Teatro” fará sua segunda apresentação neste sábado (6), no Teatro Glauce Rocha, às 20h. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla, com preços entre R$ 10,00 (promocional meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira). A peça conta a história do teatro mundial por meio de encenações de espetáculos famosos, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. O Teatro fica na rua UFMS, bairro Universitário, e haverá audiodescrição e intérprete de libras.

Expogrande

Sábado é dia de Boiadeira na Expogrande! A cantora natural de Sete Quedas, Ana Castela faz show neste sábado (6) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, durante a Expogrande 2024. Além disso, a dupla Rayane & Rafaela também sobem ao palco da feira agropecuária, que reúne mais de 150 expositores, área de lazer, parque temático, fazendinha e diversas opções gastronômicas. Ingressos na plataforma BaladApp.

Blues Bar

Depois de muitos anos eles voltaram! Prepare-se para reviver a magia e a energia incomparável da melhor banda cover dos Doors do mundo: Back Doors. Desde 1995,a banda cover faz história por todas as cidades por onde passa e Campo Grande não estaria de fora dessa. Neste sábado, a Back Doors estará na cidade com uma performance teatral e fidedigna capaz de fazer o público viajar no tempo e se sentir realmente em um show do The Doors. Garanta já o seu ingresso pela plataforma Sympla. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1186, das 20 h às 3 h.

Encontro de Danças Urbanas

O grupo Expressão de Rua realiza mais uma edição do Aulão EXP – Encontro de Danças Urbanas 2024 neste sábado. A aula terá diversas técnicas de danças urbanas como voguing, house e hip hop. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, e estão nmo segundo lote, por R$ 150,00, sendo que uma aula avulsa custa R$ 45,00. As aulas serão no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras, 3065 Centro.

DOMINGO (7)

Festival Ecos do Mato

A primeira edição do Festival Ecos do Mato, chega na capital morena neste domingo, com a proposta de divulgar o trabalho de DJ’s locais de diversos estilos. O evento visa fortalecer a cena underground da cidade com diversas atrações, sendo elas confirmadas; o primeiro representante da cultura Hip Hop, produtor e MC, o DJ TGB, Keertana trazendo brasilidades, Rockers o reggae, magão convida Falange da Rima com o Rap, Green – Tech House e Lady Afroo com o Afrobeat/Funk. O Festival será realizado das 15h até 22h na Plataforma Cultural. – Esplanada Ferroviária. Entrada com 1 kg de alimento não perecível.

Garimpasso

Neste domingo, o quintal do Capivas recebe o Garimpasso; uma seleção de 12 brechós, onde cada um, conta com mais de 3 mil peças únicas esperando para serem descobertas. A entrada é gratuita, então venha explorar e se encantar com uma variedade de opções para todos os estilos, enquanto desfruta de chopes gelados, drinks refrescantes e deliciosos pratos, tudo isso embalado por música ao vivo. Com início das 17h até as 23h, o Capivas Cervejaria fica na rua R. Pedro Celestino, 1079 – Centro.

Sesc Geek

O shopping Norte e Sul Plaza encerra mais uma edição do Sesc Geek com o torneio de cosplay e a final da Batalha de Pokemon Go PVP com o Dia Comunitário Clássico do Bagon. Além de aproveitar o evento, que promete ser repleto de diversão e interação, o torneio estará arrecadando alimentos. O shopping fica na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club.

UataHell Bar

Com a programação “Chill de domingo” o bar UataHell irá proporcionar uma noite tranquila para aqueles que escolherem uma noite mais descontraída. A DJ Mari Ogatha estará tocando no espaço que estreou no último mês de março com uma proposta de música alternativa, mas oferecendo uma experiência imersiva para os frequentadores. O Uatahell bar está localizado na rua 15 de Novembro, 797, Centro, das 17h às 22h. Entrada franca.

Expogrande

“E bota uma moda boa” porque quem sobe ao palco da Expogrande no domingão é a cantora Simone Mendes. Dona de diversos hits, é a primeira vez que a ‘ex-coleguinha’ vem à Capital para show solo e foi uma das mais pedidas pelo público para compor a line-up de apresentações da feira agropecuária. A Expogrande vai até o dia 15 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

