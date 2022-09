Gabriel Monteiro entrega renúncia à candidatura de deputado

Após o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) decidir que Gabriel Monteiro (PL), não poderia mais concorrer as eleições de 2022, o ex-vereador entregou neste sábado (10) ao Tribunal a sua renúncia pela disputa eleitoral.

Monteiro poderia recorrer da decisão, mas preferiu renunciar. O ex-policial-militar, que visava o cargo para deputado federal, alega que decidiu desistir por “motivos pessoais”.

Gabriel teve o seu mandato de vereador cassado em agosto, após ser denúnciado por estupro, assédio sexual e assédio moral, além de se utilizar do cargo político para elevar o seu canal no Youtube. A decisão ocorreu durante uma sessão do Conselho de Ética da Câmera, após seus colegas vereadores entenderem que o ex-candidato faltou com decoro e ética. Com a cassação, Monteiro se tornou inelegível por oito anos.

As denúncias tiveram como três principais situações uma encenação com uma menor de idade em um shopping, agressão contra um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que posteriormente teve as imagens vazadas na internet.

Durante o processo, assessores também denunciaram o ex-vereador por importunação sexual e estupro, porém, como elas foram inseridas após a denuncia, não entraram no relatório final.

