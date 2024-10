Lobo-guará é resgatado em lago de tratamento de esgoto de Ivinhema

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã realizou, na tarde dessa terça-feira (1º), o resgate de um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) na Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul. O animal foi localizada na zona rural de Ivinhema-MS, em uma das lagoas da estação, que estava praticamente seca, impossibilitando sua saída.

Após receber a informação da presença do animal, a equipe da PMA se deslocou ao local e, com o apoio dos funcionários da Sanesul, efetuou a captura do lobo-guará.

O animal passou por avaliação médico-veterinária e foi constatado que estava saudável e sem ferimentos. Em seguida, ele foi devolvido com segurança ao seu habitat natural.

O lobo-guará, considerado uma espécie ameaçada de extinção, foi liberado em uma área de proteção adequada.

