Polícia Civil incinera cerca de duas toneladas de drogas em Três Lagoas

A Polícia Civil incinerou nesta terça-feira (1º), 1950 kg de entorpecentes em Três Lagoas. A queima aconteceu em uma usina do município e foi coordenada pela 2ª Delegacia da cidade, com apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

As drogas ilícitas, do tipo maconha, crack e cocaína, foram apreendidas pelas forças de segurança que operam na localidade (Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar) e fazem parte de investigações da 2ª DP.

A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e acompanhada pela Vigilância Sanitária e Perícia Criminal.

