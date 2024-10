MS investiga morte de criança com suspeita de meningite; Estado já soma 88 casos confirmados

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) investiga uma nova morte por suspeita de meningite bacteriana em Campo Grande. Meningite bacteriana consiste em uma infecção grave causada por bactérias que se espalham por meio das vias respiratórias, de alimentos ou pelo contato com fezes. Em 2024, de janeiro até setembro, o Estado registrou 88 casos confirmados da doença.

A vítima mais recente trata-se de uma criança, de 7 anos, a qual deu entrada em um hospital particular por volta das 16h dessa segunda-feira (30). Ela apresentava dores abdominais, palidez e tonturas. Segundo informações, ela morreu por volta das 23h.

Conforme último boletim, divulgado no mês de julho, o número de mortes relacionadas à meningite bacteriana chegou a 12. De acordo com os dados, os casos confirmados até o mês de julho estavam em 59, sendo as principais vítimas pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos (20 casos), de 1 a 9 anos (10 casos) e de 40 a 59 anos (10 casos). A taxa de letalidade este ano subiu para 20,3%.

Vacinação

Em 2023, dados do sistema Mais Saúde da SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmaram que a maioria das vacinas estavam com uma cobertura abaixo do estimado, com percentuais entre 58% e 63% do público imunizado.

O maior percentual de bebês imunizados era referente à vacina BCG, com 65% do público-alvo atingido, o que corresponde a 8.343 vacinados. Já o número de crianças com a dose em atraso chegou a 4.397.

A vacina meningococo C protege contra a doença meningocócica, um tipo de meningite causada pelo sorogrupo C. Em Campo Grande, o número de crianças imunizadas foi de 7.791, ou seja, 61%. Enquanto isso, 4.949 bebês seguem com a dose em atraso.

Já a cobertura vacinal da Tríplice Viral em crianças até um ano chegou a 63%, cerca de 7.978 vacinados. Ou seja: 4.762 crianças estavam com a dose em atraso.

A secretaria também destacou a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra a meningite. Além disso, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) disponibiliza os seguintes imunizantes: Vacina BCG (ao nascer), Pentavalente (crianças de 2, 4 e 6 meses), Pneumo 10 (crianças de 2, 4 e 12 meses), Meningo C (crianças de 3, 5 e 12 meses) e Meningo ACWY (adolescentes de 11 a 14 anos).

