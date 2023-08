Licenciamento dos carros placas 7 e 8 vence em agosto

De acordo com o calendário do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), o licenciamento dos carros com o final da placa 7 e 8 vence nesse mês de agosto em Mato Grosso do Sul. O pagamento pode ser efetuado em qualquer agência do Detran-MS ou em redes bancárias credenciadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Rede Pague Fácil ou em casas lotéricas.

Além do boleto impresso, o proprietário do veículo pode acessar o boleto virtual pelo site: https://www.meudetran.ms.gov.br/ na área de Portal de serviço. Ou por meio do aplicativo do Detran na aba de “Guia Licenciamento e Multas”.

O porte do licenciamento é obrigatório e o motorista que estiver circulando com o documento atrasado comete uma infração gravíssima que, de acordo com o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e perda de 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Confira o calendário dos próximos licenciamentos:

Placas finais 7 e 8 – Agosto

Placas final 9 – Setembro

Placas final 0 – Outubro

Com informações do Governo de MS.