Prefeitura de Campo Grande lança calendário de festividades em comemoração aos 124 anos da capital

A prefeitura de Campo Grande irá lançar oficialmente nesta segunda-feira o calendário de eventos alusivo ao 124 aniversário da cidade, que ocorrerá neste mês de agosto. A solenidade de apresentação da programação será conduzida pela prefeita Adriane Lopes no Armazen Cultural, na Esplanada dos Ferroviários e terá início às 18 horas.

Ademais, a festividade se estenderá ao longo do mês de agosto até o dia 15 de setembro, prometendo uma rica diversidade de ações em diversas áreas, incluindo cultura, infraestrutura, saúde, educação e esportes e entre outras.

Com o intuito de manter os moradores de Campo Grande informados sobre todos os detalhes do calendário festivo dos 124 anos, a Prefeitura se comprometeu a disponibilizar diariamente informações sobre os serviços e a agenda das celebrações.

Serviço

Apresentação do Calendário de Festividades em comemoração aos 124 anos de Campo Grande

Data: 07 de agosto (segunda-feira)

Local: Armazém Cultural – Esplanada dos Ferroviários

Endereço: Avenida Calógeras, nº 3.110 – Centro

Horário: 18 horas

O momento para o registro de fotos oficiais das autoridades está previsto na programação do lançamento e ocorrerá no final do evento.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande