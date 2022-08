Detran realiza leilão de veículos com sucatas aproveitáveis em cidades do interior

Diversos veículos com sucatas aproveitáveis serão leiloadas a partir de hoje (5) pelo Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A divulgação foi publicada na edição desta sexta no DOE (Diário Oficial do Estado) e a lista com os lotes disponíveis pode ser acessada a partir da página 82 do Diário clicando aqui.

Os lotes com os veículos para desmanche foram apreendidos/recolhidos e enviados para o pátio do Departamento na cidade de Dourados, localizado na rua Cel. Ponciano, nº 51 B – Bairro Conjunto Hab. Izidro Pedroso. Eles poderão ser examinados nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2022 das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Já as fotos dos lotes podem ser acessados pelo Portal Euro Leilões, no endereço eletrônico www.euroleiloes.com.br de

forma meramente ilustrativa, não dispensada a vistoria no local onde se encontram recolhidos/ apreendidos os bens.

Leilão – Os leilões serão realizados de forma online pelo site: www.euroleiloes.com.br e poderão receber lances pela internet a partir de hoje a partir das 10hs e se encerra no dia 19/8 às 16hs (horário de Brasília).

Para efetuar o lance é necessário realizar um cadastro gratuitamente e será fornecida orientação quanto à remessa dos documentos exigidos. Os documentos são: Contrato Social, CNPJ, RG e CPF do sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poder bastante e Certificado de Credenciamento na forma do artigo 4°, § 4°, da Lei n° 12.977/2014 e artigo 5º da Resolução Contran n° 611/2016.

Após a aprovação do cadastro, será liberado o acesso para oferta de lances, por meio de login e senha. O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação correspondente.



Veículos – De acordo com a publicação, os bens serão leiloados e entregues nas condições em que se encontram, devendo os interessados vistoriá-los antecipadamente, nas datas mencionadas na cláusula 4 do presente edital, isentando o DETRAN/MS de qualquer responsabilidade sobre as condições destes.

Além disso, é permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros procedimentos

como manuseio, experimentação e retirada de peças.

