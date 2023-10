Riedel anuncia aumento de R$ 300 para R$ 450 do Mais Social

Na noite de ontem (24), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel anunciou o aumento de R$300 para R$450 do programa Mais Social. O auxílio financeiro foi criado em abril de 2021, durante a pandemia de Covid-19 e poderá ajudar mais de 80 mil famílias na compra de alimentos básicos.

Segundo Riedel, o valor ajustado do auxílio é um compromisso de campanha e que vinha sendo ajustado desde o início de sua gestão. “Este é um compromisso que tenho com a inclusão social e com a população de Mato Grosso do Sul para quem mais precisa para. O auxílio está sendo reformulado e será ativado para todo ano de 2024 ”, relatou ao fazer anúncio via redes sociais.

O governador ainda citou que a proposta será enviada à Assembleia Legislativa para que seja aprovada pela Casa de Leis. “ Não tenho dúvidas que a Assembleia vai ser mais uma vez nossa parceira e sei que os deputados são sensíveis e parceiros de quem mais precisa”, pontuou.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.