Lei autoriza instalação de telas em pontes e viadutos como prevenção ao suicídio

A prefeita Adriane Lopes, do Partido Progressista (PP), sancionou parte de uma lei que autoriza a instalação de telas ou gaiolas de proteção em passarelas de pedestres e viadutos administrados pelo município, sob responsabilidade da iniciativa privada. A medida pretende prevenir suicídios e evitar o arremesso de objetos nas vias da capital.

O projeto, de autoria do vereador Alírio Villasanti, do partido União Brasil, tramitava na Casa de Leis desde 31 de janeiro deste ano e foi votado e aprovado no final de novembro.

De acordo com a justificativa, o risco não se restringe à esfera do suicida, e coloca em xeque as vidas das pessoas que transitam diariamente nas ruas e avenidas das cidades. Diante do contexto apresentado, é possível compreender a necessidade de implantação das gaiolas ou telas de proteção nos viadutos de maior incidência de tentativa de suicídio.

A publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (19) oficializa a decisão, determinando os locais prioritários para a implementação dos dispositivos, focando inicialmente em áreas de intenso fluxo de veículos e com histórico de ocorrências.

Até o momento, apenas uma proteção no pontilhão da Avenida Afonso Pena sobre a Avenida Ceará possui uma gaiola de proteção, e desde sua instalação, não houve mais registros no local. Entretanto, recentemente, pessoas com depressão têm escolhido locais sem intervenção, como o pontilhão da Avenida Salgado Filho sobre a Avenida Ernesto Geisel e o Córrego Anhanduí.

Serviço

Segundo a OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Porém, há muitos episódios subnotificados e esse número pode chegar a mais de 1 milhão de casos.

O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido! Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, fique atento(a) se a pessoa demonstra comportamento suicida e procure ajudá-la.

Onde buscar ajuda:

1. CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde);

2.UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais;

3.Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita).

Centro de Valorização da Vida – CVV

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.

A ligação para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular.

