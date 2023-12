Bioparque Pantanal divulga horário de funcionamento no Natal e Ano Novo

O maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, funcionará normalmente no final de ano, exceto nos dias dos feriados.

O Bioparque atenderá visitantes normalmente do dia 19 de dezembro (terça-feira) a 23 de dezembro (sábad0). Na véspera e no dia do Natal, dia 24 e 25, a atração ficará de portas fechadas.

O esquema para o Ano Novo é bem parecido. O Aquário fica aberto do dia 26 de dezembro (terça) ao dia 30 (sábado), e fecha na véspera de Novo, dia 31, e no dia primeiro de janeiro. Na semana do dia 02 de janeiro ao dia 08, o Bioparque ficará fechado para manutenção e não atenderá o público. Em 2024, o Bioparque só abrirá para visitas no dia 09 de janeiro.

O agendamento para visitação pode ser feito pelo site do Bioparque Pantanal.

Sobre o Bioparque

Com 239 tanques, sendo 31 para exposição e a grande maioria para pesquisa, o Bioparque Pantanal é o maior aquário de água doce do mundo. O complexo traz diversos animais do bioma pantaneiro, além de representações de animais dos cinco continentes.

Alguns animais são destaque, como a sucuri Gaby Amarantos, a nova moradora loba Delinha, a jaú Maria Fernanda e os jacarés.

Todas as segundas-feiras o Bioparque abre vagas para visitação, que são gratuitas. E o público geral pode realizar visitas de terça a sábado.

Confira o horário de funcionamento:

Manhã – 8h30 às 12h – Check-in (entrada) até às 11h

Tarde – 13h30 às 17h30 – Check-in (entrada) até às 16h30

Feriados – 8h30 às 14h30 (Check-in) entrada até às 13h30

