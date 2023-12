Mais de mil famílias campo-grandenses podem ter o Bolsa Família cortado por irregularidades

Em nova instrução normativa divulgada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), as famílias que estiverem com o CPF irregular ou o apresentarem inconsistências nas informações fornecidas no Cadastro Único terão o benefício do Bolsa Família cortado até o ínicio de janeiro, caso a situação não seja regularizada.

Em Campo Grande, das 63.127 mil famílias que recebem o benefício social, 1.740 estão em situação irregular. O prazo para regularizar as pendências é de seis meses, mas os auxílios serão bloqueados a partir de janeiro. Depois do prazo limite, o benefício será cancelado.

Caso a pendência seja no CPF, a regularização se dará em conjunto com o Cadastro Único e a Receita Federal. O cidadão pode consultar o site da Receita Federal ou o aplicativo “Meu CPF” para checar a situação do CPF e resolver o problema online, mas é preciso atualizar o Cad Único com as novas informações para garantir a continuidade do benefício.

As famílias que estiverem com pendências no cadastro do Bolsa Família receberão uma mensagem pelo celular e por e-mail avisando o ocorrido. Além disso, é possível checar no aplicativo Caixa Tem e no aplicativo do Bolsa Família a situação da inscrição no programa.

