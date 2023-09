Ladrões roubam projeto de psicultura em Ponta Porã

Na noite desta última segunda-feira (25), uma ação criminosa realizada por marginais no Assentamento Nova Itamarati resultou em prejuízos consideráveis para um dos participantes do projeto de piscicultura conduzido pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em parceria com o IFMS e o Município de Ponta Porã.

O projeto, que visa impulsionar a piscicultura na região, envolve a UFGD fornecendo os tanques redes, enquanto os agricultores são responsáveis por colocar os peixes, administrar a ração e receber orientação sobre as práticas adequadas para o sucesso do empreendimento.

Os marginais se aproveitaram do momento em que os peixes estavam no período de “despesca”, quando são recolhidos dos tanques para posterior retirada. Nesse intervalo, levaram todas as espécies de peixes que estavam nos tanques. O ato criminoso não se limitou ao furto; os indivíduos também danificaram os tanques redes, tornando inviável qualquer uso futuro.

Tanto os responsáveis pelo projeto de piscicultura quanto o proprietário da lagoa onde a atividade era desenvolvida registraram queixa de furto para que as autoridades possam investigar o ocorrido. Os prejuízos, embora ainda não completamente quantificados, são substanciais. A estimativa dos danos apenas em peixes e tanques ultrapassa os vinte mil reais, sem incluir a ração utilizada no período e os alevinos.

