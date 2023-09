Sicredi busca tornar-se a melhor cooperativa do país em 2025

Em busca de tornar-se a melhor cooperativa do país em 2025, a Sicred (Sistema de Crédito Cooperativo) pretende unir-se com seus associados em busca de resultados para o seu crescimento.

O Presidente do Sistema Sicredi de Campo Grande, Wardes Antônio Conte Lemos, esteve no jornal O Estado, conhecendo as instalações e abrindo um campo de amizade com um de seus principais associados. Em uma rápida entrevista, disse que a cooperativa reentemente passou por mudanças, em busca de melhores resultados: Ser a cooperativa refeerência no país. “Recentemente passamos por mudanças na gestão e no conselho de administração. A nova Diretoria Executiva começou em janeiro deste ano. No mês passado, conseguimos ser a 4º melhor do país. Estamos entregando resultados importante para a nossa evolução e isso reflete diretamente entre os nossos colaboradores que vem em constante crescimento no Estado”, relatou para a reportagem.

A cooperativa Sicred, atingiu o número de 76 mil associados,somente em Mato Grosso do Sul, e ela pretende crescer ainda mais mirando os outros Estados brasileiros. Em âmbito nacional, a Sicredi atingiu mais de 100 mil associados em diversos estados brasileiros. “A nossa expectativa é crescer ainda mais com a sustentabilidade. Hoje temos agências em todos os estados brasileiros, mas queremos abraçar também os nordestinos. No dia 8 de outubro, iniciaremos uma campanha nacional com Ana Castela (Mato Grosso do Sul) e Léo Santana (Nordestino), na tentativa de conseguirmos alcançar o melhor resultado nesta região”, disse o presidente da cooperativa em Mato Grosso do Sul.

