Ladrões que saíram de MS são presos após furto a loja de celulares no Paraná

Três homens, sendo dois deles identificados como Bruno Barbosa da Silva, de 30 anos, e Renan Alencar Hernandes, de 23, foram presos nessa sexta-feira (10), após furtarem loja de celular na cidade de São Miguel do Iguaçu (PR). O crime aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado e todos os criminosos são moradores de Costa Rica, distante 326 quilômetros de Campo Grande.

No crime, o grupo usou capacetes e bonés para dificultar a identificação. Durante a ação, fizeram limpa nas prateleiras e subtraíram diversos produtos. De acordo com a Polícia Civil, dois integrantes do bando foram ao local como clientes no dia anterior.

O estabelecimento já havia encerrado o atendimento ao público, mas mesmo assim eles entraram de capacetes e, como a funcionária chamou a atenção de pessoas que estavam próximas, eles decidiram ir embora.

Porém, os criminosos voltaram durante a madrugada, onde cometeram o crime que deixou prejuízo de R$ 125 ao dono do estabelecimento. Parte dos celulares foi recuperada sendo vendida na internet pelos criminoso e entregue ao dono da loja.

Ainda segundo a imprensa local, durante as diligências, a polícia apurou que o grupo usou uma caminhonete encontrada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) na cidade sul-mato-grossense, que fica a mais de mil quilômetros do local do crime. A S10 estava sem placas e foi deixada na casa de um dos envolvidos.

