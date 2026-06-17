Justiça Itinerante leva serviços gratuitos a bairros de Dourados e Laguna Carapã no segundo semestre

Atendimentos serão realizados entre julho e novembro, com orientação jurídica e solução de demandas familiares em diferentes regiões

Moradores de Dourados e Laguna Carapã terão mais uma oportunidade de resolver questões jurídicas sem precisar se deslocar até o fórum. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou o calendário da Justiça Itinerante para o segundo semestre, com atendimentos gratuitos programados em bairros da cidade, na aldeia Jaguapiru e no município vizinho.

A ação será realizada entre os meses de julho e novembro, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h30. Em Laguna Carapã, o atendimento está marcado para o dia 30 de setembro, das 8h às 11h30.

Durante o período, o ônibus da Justiça Itinerante passará pelos bairros Jardim Europa, Canaã I, Jardim João Paulo II, Terra Roxa II, Vila Cachoeirinha, Parque do Lago II, Jóquei Clube e Jardim Guaicurus. O cronograma também inclui atendimento na aldeia Jaguapiru e ações em unidades do CRAS de Laguna Carapã.

Entre os serviços disponíveis estão reconhecimento e dissolução de união estável, conversão em casamento, divórcio consensual, pedidos de pensão alimentícia e guarda de filhos, além de outras demandas ligadas ao Direito de Família.

O atendimento é feito por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. Idosos, gestantes e pessoas com deficiência têm prioridade. Para iniciar o procedimento, é necessário apresentar os documentos relacionados ao caso.

Em situações em que todas as partes comparecem com a documentação exigida, a equipe pode até mesmo agendar audiência de conciliação para o mesmo dia, agilizando a resolução da demanda.

A agenda completa dos atendimentos está disponível no arquivo anexo desta publicação. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3902-1907, (67) 3902-1905 ou pelo celular (67) 99324-9174.

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