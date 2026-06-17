Polícia Civil cumpre mandado de busca em investigação sobre ameaça e violência sexual em Bela Vista

Ação da DEAM de Campo Grande ocorreu em apoio à delegacia do município e integra operação de enfrentamento à violência contra a mulher

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (17), um mandado de busca e apreensão em Bela Vista, durante ação conjunta entre a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), de Campo Grande, e a delegacia local.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Bela Vista no âmbito de uma investigação que apura suspeita de ameaça e violência sexual contra uma adolescente de 17 anos.

As diligências foram realizadas em um imóvel localizado no bairro Primaveras, com o objetivo de localizar e apreender possível arma de fogo e outros objetos relacionados à apuração do caso.

A medida foi autorizada pela Justiça após representação da autoridade policial, com base nos elementos reunidos durante a investigação.

O material eventualmente apreendido será encaminhado à autoridade responsável, que dará continuidade às investigações e às providências cabíveis.

A ação integra a Operação Mulher Segura, que reúne iniciativas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com foco em medidas judiciais, ações preventivas e repressivas e no fortalecimento da rede de proteção às vítimas em Mato Grosso do Sul.

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