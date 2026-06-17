Frio intenso exige cuidados com saúde, trânsito e aquecimento

Confira orientações para evitar hipotermia, acidentes em estradas e riscos dentro de casa durante os dias mais frios do inverno

Com a chegada de uma forte massa de ar polar e previsão de temperaturas próximas de 3°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, especialistas recomendam atenção redobrada para evitar problemas de saúde, acidentes e situações de risco durante os dias mais frios do ano.

Entre as principais orientações está o uso de roupas adequadas. O ideal é vestir-se em camadas, utilizando casacos impermeáveis, gorros, cachecóis e luvas. Também é importante manter o corpo seco, já que a umidade acelera a perda de calor e aumenta a sensação de frio.

Atenção aos sinais de hipotermia

A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal cai abaixo do normal e pode colocar a vida em risco. Os sintomas incluem tremores intensos, fala arrastada, confusão mental, sonolência excessiva e perda de coordenação.

Em caso de suspeita, a recomendação é levar a pessoa para um ambiente aquecido, retirar roupas molhadas, cobri-la com mantas e oferecer bebidas quentes sem álcool ou cafeína. O atendimento médico deve ser procurado imediatamente.

Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas merecem atenção especial, pois perdem calor corporal com mais rapidez.

Cuidados ao dirigir em dias frios

Neblina, chuviscos e baixa visibilidade costumam acompanhar as ondas de frio. Antes de viajar, motoristas devem verificar pneus, freios, bateria, limpadores de para-brisa e sistema de iluminação do veículo.

Durante o trajeto, a orientação é reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação aos demais veículos e evitar manobras bruscas. Em casos de neblina, o uso do farol baixo é recomendado.

Também é importante manter o celular carregado e informar familiares sobre a rota e o horário previsto de chegada.

Como agir se ficar parado na estrada

Caso o veículo apresente problemas ou fique imobilizado, o mais seguro é permanecer dentro dele até a chegada de socorro. Os motoristas devem sinalizar o local, ligar o pisca-alerta e evitar caminhadas em locais de baixa visibilidade.

Se for necessário ligar o motor para aquecer o interior do carro, é fundamental manter uma pequena abertura na janela para evitar o acúmulo de monóxido de carbono, gás tóxico que pode causar intoxicação grave.

Aquecimento doméstico exige atenção

O uso de aquecedores, fogões e fornos aumenta durante os períodos frios, mas também eleva o risco de incêndios e intoxicações. Especialistas recomendam manter materiais inflamáveis afastados de equipamentos de aquecimento e jamais utilizar fogões ou fornos para aquecer ambientes. Outra orientação é desligar aquecedores portáteis antes de dormir ou sair de casa.

A instalação de detectores de fumaça e de monóxido de carbono também é considerada uma medida importante para prevenir acidentes.

Hidratação continua sendo necessária

Mesmo com temperaturas baixas, o organismo continua perdendo líquidos. Por isso, médicos orientam manter a ingestão regular de água e bebidas quentes, ajudando a evitar a desidratação e reduzir os impactos do ar frio e seco sobre o corpo.

Com previsão de frio intenso nos próximos dias, autoridades reforçam que medidas simples de prevenção podem reduzir significativamente os riscos à saúde e garantir mais segurança durante o inverno.

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