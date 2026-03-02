Justiça Itinerante leva atendimentos gratuitos a bairros de Campo Grande nessa segunda-feira (2)

As unidades móveis da Justiça Itinerante continuam percorrendo bairros de Campo Grande ao longo de março, oferecendo serviços jurídicos gratuitos à população. Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, sempre em dois locais diferentes por dia.

Entre os serviços disponíveis estão pedidos de divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e conversão de união estável em casamento, além de outras demandas de menor complexidade.

Nesta segunda-feira (2), os atendimentos serão realizados no bairro São Conrado, na Avenida Gal. Alberto Carlos de Mendonça, em frente à Policlínica, e no Santo Amaro, na Rua Ministro José Linhares, esquina com a Rua Yokohama, em frente à UPA.

Na terça-feira (3), as unidades estarão na Vila Nasser, na Rua Januário Barbosa, em frente ao CRAS, e no Nova Lima, na Rua Ida Baís, em frente ao Centro de Saúde São Francisco.

Já na quarta-feira (4), os serviços chegam ao Pioneiros, na Rua Ana Luísa de Souza, em frente ao CEINF São José, e ao Jardim Canguru, na Rua Catiguá, em frente à Escola Arlene Marques Almeida.

Na quinta-feira (5), os atendimentos ocorrem nas Moreninhas, na Rua Anacá, em frente à Unidade Básica de Saúde, e no Tiradentes, na Avenida Roterdan, em frente à Escola Professora Iracema Maria Vicente.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5510, das 12h às 19h. O público também pode procurar a sede do juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino.