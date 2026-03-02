Guarda Civil Metropolitana abre curso de patrulhamento tático

A Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (2), o Edital de Seleção Interna nº 001/2026, que abre inscrições para o II Curso de Patamo (Patrulhamento Tático Motorizado), da Guarda Civil Metropolitana.

Conforme a publicação, a formação tem como objetivo capacitar e habilitar guardas civis metropolitanos para atuarem como operadores e multiplicadores da doutrina de patrulhamento tático, além de comporem a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), vinculada à Gerência de Pronta Intervenção.

Ao todo, estão sendo ofertadas 70 vagas, sem distinção de sexo, sendo 40 destinadas ao efetivo interno da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e 30 voltadas a integrantes de forças de segurança pública de âmbito nacional. Caso as vagas internas ou externas não sejam totalmente preenchidas, poderá haver remanejamento conforme a necessidade da administração pública.

Onde fazer a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site oficial da Sesdes, das 8h do dia 3 de março de 2026 até as 17h do dia 24 de abril de 2026. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e anexar, em formato PDF, toda a documentação exigida no edital, incluindo comprovante de servidor da segurança pública, carteira funcional, CNH válida no mínimo categoria “B”, certidões negativas criminais (Justiça Federal, Estadual e Militar, quando aplicável), certidão da corregedoria, laudo psicológico e atestado médico.

Entre os requisitos básicos estão ser voluntário, possuir porte funcional ou estar apto a ele, não ter condenação criminal transitada em julgado, não estar afastado ou licenciado, além de comprovar aptidão física e mental para o exercício das funções.

Sobre o processo seletivo

O processo seletivo será dividido em três fases: inscrição e análise documental; TAF (Teste de Aptidão Física), de caráter eliminatório e classificatório; e o curso de formação propriamente dito. O TAF está previsto para os dias 16 de junho de 2026 (provas terrestres) e 17 de junho de 2026 (prova aquática). Os candidatos serão avaliados em flexão na barra fixa, abdominal remador, corrida de 2.800 metros no tempo máximo de 12 minutos, flexão de braço em solo e natação de 50 metros em até quatro minutos.

O resultado preliminar da segunda fase será publicado no Diário Oficial do Município e no site da Sesdes, com previsão para 23 de junho de 2026. Após a etapa de recursos, os candidatos classificados dentro do número de vagas serão convocados para a aula administrativa, prevista para o dia 30 de junho de 2026. O início do curso está programado para 1º de julho de 2026, podendo sofrer alterações conforme conveniência da administração.

O II Patamo terá duração aproximada de 30 dias, em regime misto de internato e liberação, com carga horária média de 750 horas-aula. A formação será dividida em três etapas: adaptação rústica ao curso, período de instruções técnicas e fase avaliativa, com provas teóricas, práticas e estágio supervisionado. Entre as disciplinas previstas estão técnicas de abordagem, combate em ambiente confinado, sobrevivência policial, direção controlada, direitos humanos, manuseio e tiro com diferentes armamentos, mediação de conflitos, treinamento físico operacional e operações específicas.

A frequência é obrigatória, devendo o aluno cumprir 100% da carga horária, sob pena de desligamento. Todas as convocações, resultados e demais atos referentes ao processo seletivo serão publicados no Diogrande e no site oficial da Sesdes. O edital completo pode ser consultado na edição desta segunda-feira (2), do Diário Oficial do Município.