Após suposta traição, esposa atropela marido e amante no bairro Taveirópolis

Após descobrir uma possível traição, uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, atropelou um casal na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2). Após o crime, a suspeita ainda teria esfaqueada a suposta amante.

Segundo informações iniciais, o homem e amante estaria em uma motocicleta, de cor vermelha, quando foram flagrados pela esposa, que dirigia um Gol.

Após o flagra, a esposa atropelou o casal, que ao serem atingidos, caíram no chão. Depois disso, a autora saiu do carro e teria esfaqueado a suposta amante.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionados no local. Já a suspeita foi presa em flagrante.

Devido o acidente, e o carro da suspeita na via, é necessário que os motoristas realizem desvio para a Duque de Caxias. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) está no local, sinalizando os condutores.