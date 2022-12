Jovem morre em acidente de trânsito ao sair do trabalho

Uma jovem, identificada como Sandy Mayumi de Oliveira Goulart, de 20 anos, morreu após colisão envolvendo um GM Celta na madrugada desta sexta-feira (02) em Dourados, município a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Dourados News, a jovem morava no bairro Jardim Monte Líbano e estaria voltando da lanchonete onde trabalhava, por volta das 2 horas. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Monte Alegre com Floriano Brum, jardim Paulista, próximo ao Ginásio Municipal da cidade.

Sandy estava pilotando uma motocicleta Honda Biz. Ela teria batido no veículo que trafegava no sentido contrário da pista. A Polícia Civil investiga como o veículo segui a na pista. O motorista alegou que o farol da moto da vítima estava apagado, o que dificultou a visibilidade e provocou o acidente.

O homem passou por teste de bafômetro com resultado de 0,28 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ele foi autuado com multa gravíssima, sete pontos e suspensão imediata da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Equipes de resgate foram acionadas, mas a motociclista não apresentava sinais vitais no momento da chegada dos socorristas. Equipe de perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local. Ambos os veículos ficaram danificados pela força da batida.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados.

