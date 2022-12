Com recorde de inscrições, vestibular da UFMS será aplicado no domingo

O vestibular da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul teve um recorde de inscrições neste. Foram 40.539 inscritos para as provas do vestibular e para as três etapas do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). No total houve um aumento de mais de 61% em comparação com as inscrições do último ano.

Os candidatos irão disputar mais de 10,. mil vagas para o ingresso nos cursos de graduação. A quantidade de vagas também aumentou em relação a 2022, com a criação de novos cursos, tanto na modalidade presencial quanto a distância (EAD).

Outra novidade é que as provas serão realizadas em duas modalidades: presencial e online, de acordo com o curso escolhido. A prova do Vestibular UFMS 2023 será realizada no próximo domingo, dia 4 de dezembro, das 8h às 13h (horário de Mato Grosso do Sul), tanto na Cidade Universitária e na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande, quanto nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. A avaliação é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. Veja o Manual de Candidato, com as orientações para a prova e comentários sobre a redação.

Os candidatos devem ficar atentos para o horário e local de aplicação das provas. Para quem realizar a modalidade presencial, a orientação é para que cheguem com uma hora de antecedência ao local. Já para quem for fazer na modalidade online, a recomendação é para que façam o treinamento para o acesso a plataforma digital, que estará disponível no período de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Área de Prova do Candidato.

Para mais informações, os candidatos podem acessar um videotutorial, e/ou um arquivo de texto, disponibilizados pela Universidade. A convocação para realização das provas do Vestibular pode ser conferida, clicando aqui. A convocação para o PASSE será feita a partir do dia 6 de dezembro.

Leia mais: