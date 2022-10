Carreta tem cabine arrancada após colisão na MS-311

Duas carretas colidiram violentamente na manhã desta quinta-feira (27), na região da subida do Córrego Esperança, na MS-134. O acidente ocorreu entre Nova Andradina e Batayporã, município localizado a 311 km de Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas pelo jornal Nova News, as duas carretas faziam o trajeto Batayporã – Nova Andradina, no momento em que um dos condutores perdeu o controle da direção, que resultou na colisão com a traseira de outro veículo de carga pesada.

O choque da batida foi tão intenso que a cabine da carreta que colidiu na traseira foi arrancada, junto a alguns eixos de uma das carretas;

O condutor que seguia na carreta com placa de Ivinhema, que teve a cabine arrancada, saiu consciente e orientado do local, com leves ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina.

Já o motorista que seguia na carreta da frente, com placas de Umuarama (PR), não teve nenhum ferimento.

O trecho da rodovia foi interditado para quem segue de Batayporã para Nova Andradina. Há um grande congestionamento na região, conforme noticia o jornal da região.

Com informações do jornal Nova News

