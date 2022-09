Obras de recapeamento interditam novo trecho da Capital; confira

Com o avanço das obras do Reviva Campo Grande, novos trechos são interditados diariamente no centro da Capital. Os serviços variam entre drenagem, recapeamento e instalação de laço semafórico.

Nesta terça-feira (13), o trecho da Rua Maracaju, entre as ruas Padre João Crippa e Rui Barbosa será totalmente interditado para obras de recapeamento. Também será fechado o cruzamento da rua Pedro Celestino. A previsão é que a obra seja concluída até do serviço é ao final do dia.

Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que pedestres e condutores e pedestres atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

Obras

Ao todo, as obras do Reviva englobam 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Com a revitalização, o centro da Capital Morena ganhará um novo mobiliário urbano, iluminação em led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi-fi gratuito e calçadas padronizadas, acessibilidade universal e paisagismo com intuito de transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande.

